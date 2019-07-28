3個簡單方法_幫妳有效卸下造型品又不傷害頭髮

大家都知道，我們家小鮮肉除了工作超認真、業務能力超強之外，同時也是美妝界的師奶殺手，也這樣的偶像包袱，我們家鮮肉幾乎每天出門前都會SE-DO一下，用髮臘加定型噴霧抓出Charming的造型，但帥氣造型的同時也帶來的困擾，就是造型品往往不同易清洗乾淨，或是得花時間多洗幾次頭，即使清洗乾淨了，頭髮頭皮也因為過度清潔而受損。

妳是不是也和鮮肉有一樣的困擾???因為工作或是特別場合需要造型，但又煩惱造型後如何能有效洗淨不殘留，同時不傷害頭髮及頭皮呢？就讓我們來分享下列3個簡單的方法。

【閱讀完大約3分鐘，看完對妳絕對有幫助】

1、「溫水」徹底潤濕頭髮

2、「潤髮素」軟化卸除造型品

3、溫和「洗髮精」清潔頭髮頭皮

#溫水徹底潤濕頭髮

造型品的造型成分，如果是髮泥/髮臘/髮油，多半是以軟性礦物的原料，例如：地臘、膨潤土，而水狀或霧狀的造型品，則是使用成膜劑來固化及造型，例如Acrylate、vp/va copolymer，這些遇熱都會相對軟化，讓造型品在頭髮的附著力減低，進而比較容易進行後續的清潔。

#潤髮素軟化卸除造型品

在溫水軟化造型品後，接著就是直接清潔，但一般的洗髮精去除的效果多半不太理想，另外市面上的強調深層清潔(Deep cleansing)的洗髮精，又擔心會過度清潔，頭髮整個乾澀躁亂。而潤髮素/護髮素的成分相較於洗髮精，多了乳化劑及柔軟劑，例如ceteareth-20、caprate等，能有效結合髮臘的軟性礦物、或是造型噴霧的成膜劑，使用潤髮素同時，以雙手搓揉洗淨，就能有效軟化並清潔造型品

#溫和「洗髮精」清潔頭髮頭皮

在以潤髮素有效卸除造型品後，接下來建議使用溫和的頭髮頭髮洗髮精，分兩次洗髮，第一次針對頭髮洗淨，第二次則可以針對頭皮以指腹按摩清潔，舒緩因造型品而悶住的頭皮，避免頭皮因此而敏感不適，至於溫和洗髮精的挑選原則，未來我們會另外再分享「如何選擇溫和的界面活性劑」的文章喔

#總結來說，造型品就像染髮劑一樣，無論再溫和、再天然的造型品或染髮劑，對於頭皮頭髮或多或少都會有影響，但很多社交場合或是個人形象的經營，的確需要造型品和染髮劑來營造健康俐落的形象，特別是如果妳和我們家小鮮肉一樣，有偶像包袱的話…XDD，但透過上述溫和、天然產品的使用，加上使用後有效的清潔，也能讓妳經營個人品牌之餘，同時保有健康的頭髮及頭皮唷。

#美娜圖塔 #mea_natura

#妳健康形象的好伙伴