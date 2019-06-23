夏日戲水頭髮保養(Ⅰ)～3個簡單步驟_讓你開心玩水同時保持頭髮頭皮健康

Hi 我是蟹腦闆，

大家最近好嗎

「夏天到了，想帶孩子到泳池/海邊玩水，或是溪邊烤肉玩水，

但怕玩水後的頭髮，整個乾澀毛躁，請問有建議怎麼處理嗎？」

夏天到了，整個就是玩水的季節，

加上小孩好像天生就是水行俠，平常上課懶床怎麼叫不叫不起來，

但一說明天要早起去玩水，還反過來叫你起床，

這……倒底是花生什麼事了啊～只能說孩子們的潛力無限大啊！

OK,回到正題，

最近這幾週，我們自己也到泳池、白沙灣海邊玩了一輪，

不得不說，這些玩水的環境，對於頭髮的傷害真的不小，

不過若是事先的預防 + 事後的保養得宜，

一樣可以讓你和家人玩的開心，又不擔心頭皮/頭敏受損唷。

接下來陸續以下兩個部分和大家分享，

#PSC-文章重點導讀

#為什麼玩水會傷害髮質

#下水前，如何有效預防呢

【閱讀完大約5分鐘，看完對妳絕對有幫助】

#PSC-文章重點導讀

正式分享前，以PSC架構，

讓大家5秒鐘就知道我們的分享重點，

或許你這邊就要去溪邊烤肉，也可以先挑需要的先看

P(problem問題)-為什麼玩水會傷害髮質

P1-游泳池-氯

P2-溪邊-硬水

P3-海邊-鹽

S(Solution建議解決方式)

S1-下水前的預防

S2-戲水結束後的保養

C(Consequence期待的結果)

能開心放心的和家人朋友享受夏天玩水，

不必擔心頭髮及頭皮受損

#為什麼玩水會傷害髮質

不同的水質，其中所包含的物質，對於頭髮的影響傷害都不同，

以大家玩水的頻率，依序由泳游池、溪邊、海邊和大家分享

P1-游泳池～凶手就是「氯」

如果單純就消毒殺菌來說，氯氣本身是低成本又有效的，

比如說淋菌、腸炎茵、大腸菌等，能有效提升泳游水質的安全，

但麻煩的是，如果添加量太多些，除了味道難聞之外，

氯會同時去除頭外表皮層的天然油脂，並導致表皮層內的第一道防線-皮角質層分裂。這會導致頭髮乾燥、脆弱，進而容易分叉和斷裂。另外，頭皮表皮層也因長時間接觸氯氣，天然油脂去除而刺激頭皮，導致頭皮保護力弱，而乾燥、刺激、甚至造成乾性頭皮屑。

P2-溪邊～凶手就是「硬水」

溪邊的水質就要看地區了，有些是軟水，有些則是硬水，

如果是「軟水」，因為鈣和鎂的含量低，頭髮的影響不大

但如果是「硬水」，則會因含有較高的礦物質含量，容易在頭髮留下一層薄膜，讓頭髮顏色暗沉、傷害髮質之外，覆蓋硬水的頭髮，本身也較不容易洗淨。當然，頭皮的影響就更不用說了。

P3-海邊～凶手就是「海水的鹽分」

鹽本身會吸水分，所以吃太鹼的食物，才會愈來愈口渴。

對於頭髮及頭皮來說，海水中的鹽會吸取本身的水分，讓頭髮變的缺水進而乾躁易斷裂，如果不好好保養，整個夏天玩下來，會讓頭髮整個受損，不只髮質變差，更影響後續的造型以及染髮(如果你要染髮的話)

#下水前，如何有效預防呢

下水前，建議從三個方向，能有效的強化頭髮對於上述三種不同水質的保護力

S1-1～讓頭髮吸飽水

下水前，建議一定要讓頭髮淋浴約1-2分鐘，讓頭髮吸滿飽飽的水，就能減少含氯的泳池、含鹽的海水、以及含硬水的溪水，其所吸附在頭髮的量，同時也能減少頭髮的傷害。

S1-2～頭髮吸飽水後，抹一點護髮或髮油

讓頭髮吸飽水，是為了減少頭髮內在吸水過多，增加有害水質的停留時間，但頭髮原先的保護油脂呢？這邊就可以用適量的髮油或是免沖洗的護髮，來多一層保護層，就像身體擦防曬來擋陽光是一樣的，但這邊特別提醒，尤其是在海邊或是溪邊，我們都是和大自然的動植物一起享受美好的環境，使用髮油、護髮、或是防曬產品，請選擇有機、天然或是友善環境的產品，不然我們保護了自己，卻無心傷害了大自然環境，到頭來還是會反應在我們未來的身體健康。

S1-3~一定要戴泳帽

就像防曬一樣，有物理及化學防曬，物理防曬就是穿長袖、戴帽子等減少直接日曬，化學防曬就是防曬乳、防曬噴霧等，戴泳帽就是物理性的保護頭髮，減少頭髮直接接觸水質的時間，同時減少傷害。

總結來說，除了了解游泳也、溪水、以及海水造成頭髮頭皮傷害的原因之外，更重要的事，花3-5分鐘的事先預防，包含先淋溼頭髮、上一點有機天然或是友善環境的髮油、護髮素，以及戴泳帽等，每次3到5分鐘，就能讓妳在開心的和家人朋友玩水之餘，也能保有頭皮及秀髮的健康唷。

看完這麼長的文章後，還想知道玩水後的頭髮頭皮，怎麼來保養嗎？歡迎點擊下面連結直接閱讀唷。

夏日戲水頭髮保養(Ⅱ)～二不一要_開心玩水後簡單保養