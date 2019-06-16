細軟扁蹋髮，也能蓬盈飛揚

針對細軟、易扁蹋頭髮的困擾，

除了上一篇建議使用的「洗、護、髮膜」的選擇之外，

透過頭髮的吹整以及髮油的使用…等，也能同步來改善細軟扁蹋的困擾，讓頭髮持續蓬盈自然唷。

下面是我們三個建議

1、洗後正確吹整頭髮

2、髮油要正確使用

3、染髮同時蓬盈

1、洗髮後正確吹整頭髮

️濕髮時切勿拉緊頭髮！

洗髮後，為了不影響淋浴，有時我們會把長髮綁起，聽起來很正常，但在綁緊或鬆開的伸拉過程中，吸飽水分的細軟髮，更容易因伸拉而斷裂，建議可以用寬鬆的夾子簡單夾起來即可。



️正確吹整頭髮(低溫+關閉負離子功能)

細軟髮在高溫下，容易膨脹斷裂，記的將溫度調整到中低溫，就能在造型的同時，維持頭髮的健康。另外負離子功能雖然會讓頭髮更柔順，但柔順太光滑的同時，也讓頭髮更貼合，反而讓頭髮更顯扁蹋。

️低頭讓頭髮倒過來吹整

最後則是來自認識10多年造型師的建議，細軟扁蹋髮的人，可以低頭讓頭髮倒過來吹整，並先從髮根處逐步往髮尾吹乾，也能讓髮型更有空氣感喔。

2、髮油要正確使用

髮油雖然有很好的護髮柔順的效果，但髮油本身的重量，卻容易讓細軟髮結合成束，同時太貼近在頭皮上，建議使用髮妝水等較輕盈的護髮品，若真的還是想要使用髮油類的產品，以髮尾修護即可。

3、染髮同時蓬盈

染髮除了新造型以及遮蓋白髮外，對於營造蓬盈的視覺感，其實也很有效，淡色系如亞麻棕、亮澤棕色，能讓髮色陰影和亮度的對比，造成視覺上豐滿頭髮的效果。

另外，染髮上色的過程，也會讓頭髮皮質層較豐滿，讓頭髮更粗一些些，視覺上呈現豐盈的效果。考量健康及安全，建議使用有機添加、低敏的染髮劑，在呈現新髮色以及豐盈的同時，也能照顧自己的頭髮和頭皮唷。

總結一下，細軟髮除了選對洗護髮以及補充營養之外，透過正常的吹整頭髮、正確髮油的使用，加上選擇正確合適的染髮劑(當然，如果妳本來就會定期染髮)不只能呈現秀髮蓬盈自然，更能讓身邊的人，眼睛為之一亮唷。