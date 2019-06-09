「您好，我的頭髮少，細軟，流汗後會蹋」

「請問適合用哪一款洗髮精呢？」

這是一個粉絲頁的留言，相信也說出很多妳我的困擾

細軟扁蹋髮除了看起來髮量較少外，也因為太伏貼，視覺看起來也比較沒精神一些，但細軟髮的我們，真的沒辦法也擁有蓬鬆輕盈的髮型嗎？

其實，只要找出細軟髮的原因，配合正確的洗護髮使用、加上正確的保養吹整概念，你也可以擁有蓬盈輕揚的健康秀髮唷。

【本文約2200字，閱讀完約10分鐘，看完對妳絕對有幫助】

分別由下面三個部分，讓我們一起來改善細軟髮的困擾

1.先找出真正的問題

2.了解細軟髮的原因(P2)

3.選擇合適的洗護髮

#先找出真正的問題

分別從PSC(問題、解決、結果)三個面向來拆解細軟髮可能的狀況，

提供大家參考

P(problem問題)

細軟兩個主要的困擾及問題

P1-髮量看起來少

P2-頭髮細軟

S(Solution建議解決方式)

S1-要用那一款洗髮精呢？

S2-其他注意事項(留在下一篇和大家分享)

C(Consequence期待的結果)

頭髮蓬盈自然，髮量正常，

整個人看起來精神又舒爽

我們先來討論細軟髮的原因

#了解細軟髮的原因(P2)

如果我們把頭髮/頭皮的關係，比喻成樹，那麼「頭皮」就是土壤，最底部的「毛囊」就是樹的根，「頭髮」本就是樹的枝葉，

細軟髮的原因總共有三個

第一個是頭皮的保養，指的是土壤養分是否提供充足，有定期的澆水、施肥補充需要的營養和水分的土壤，樹一定長的更好，頭髮也是，如果頭皮本身照顧的好，比如合宜的營養、充足睡眠、壓力平衡等，就能有充足的營養，等著讓頭髮的毛囊來吸收。

第二個是頭髮毛囊的清潔保養，

就像算是樹根的健康一樣，毛囊像樹根，透過毛細血管，有效吸收養分，選擇溫和的洗髮精，就能有效清潔毛囊，同時不阻塞，讓養份有效被樹根吸收。

第三個是頭髮本身的保養，

頭髮由外而內分三層(表皮、皮質、髓質層), 像是樹枝分三層一樣(樹皮、韌皮、木質層), 其中佔比85%的皮質，是最要細心照顧的部分，選擇合適的潤髮、髮膜等護髮產品，就能從上述的頭皮/毛囊的養分外，額外再補充頭髮的養分，兩倍的養分補充，就能讓細軟髮更為強健許多。

#如何選擇對的洗護髮_有效改善細軟髮(S1)

以完整的洗護髮流程來說，依洗髮精、潤髮素、髮膜三個產品的選擇重點來分享

洗髮精

1、選擇單效、能清潔頭皮的溫和界面活性劑，有機植萃的更好，

溫和的界面活性劑如甜菜鹼，能有效清潔頭皮、毛囊兩個部分的髒污，讓養分能有吸收，從根本強韌細軟頭髮

2、選擇有平衡頭皮油脂分泌成分(中性偏油、油性髮質)

中性偏油、甚至油性髮質，出油後容易吸附頭髮，加上細軟髮質量輕些，更容易因此顯的太過扁塌伏貼。

潤髮素

選擇有保溼撫平成分的潤髮素，如甘油、維他命原B5、角蛋白等，

讓每天的潤髮，讓第二層的-皮質層先吸收些保溼成分，隨後撫平第一層的表皮層(毛鱗片)時，不只鎖住營養讓細髮壯碩些，同時也會柔順許多

髮膜

選擇帶有比潤髮素更滋養的成分，如：乳油木果油、甜杏仁油、荷荷巴油等植物油萃取成分。

每週一次，每次洗髮後在頭髮停留3-5分鐘，讓第二層的-皮質層完整吸收更多養份後，沖洗乾淨，再以潤髮素撫平第一層的表皮層(毛鱗片)，從根本強化髮幹。(小提醒，如果有使用髮膜，順序是：洗髮→髮膜→潤髮，原因是清潔→滋養→鎖住)

總結一下，細軟髮的原因有三個，頭皮、毛囊、頭髮本身的保養，就像樹的土壤、樹根、以及樹幹枝葉的保養，了解原因後，就能先由每天的洗髮、潤髮、髮膜的使用，從清潔+保養，加倍提供給頭髮養分。雖然細軟髮先天的因素佔了50%，但透過後天的保養，無論是個人坐息，或是上述的洗護髮，相信也能讓細軟髮的妳，頭髮蓬盈自然．頭皮清爽暢快喔。

PS.下一篇來分享，透過正確的洗髮習慣以及吹整方式，加上護髮產品的正確使用，強化秀髮的蓬盈感。