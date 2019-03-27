身體乳和滋養霜差別在那？我到底應該買哪一款呢？

不知道各位園丁們，有沒有過跟娜妹一樣的困擾呢?

「身體乳Milk」和「滋養霜Cream」到底有什麼差別？那一個質地比較清爽？那一個比較滋潤些？我到底該選那一款呢？

最近天氣變化超大，同一星期之內，三天熱的像夏天，其他則冷的要穿上外套才行，到底乾燥肌膚、油性肌膚甚至敏感性肌膚到底該怎麼選擇最適合自己的身體保養用品呢?

別擔心，娜妹盧了蟹腦闆好多天，天天去聽他念經(阿...不是啦!!聽他說教....啊~也不是啦....是跟他切磋~呼.....)，終於整理出幾個選擇的重點，歸納出三個簡單的面向，為大家介紹身體乳和滋養霜的差別，希望幫助大家找到最適合自己的身體保養品。

1、#質地濃綢感：身體乳(乳狀) vs 滋養霜(霜狀)

保養品成分大體來說分為「水相」及「油相」，加入乳化劑同時將兩個成分均勻混合，加入少許的膠質或使用固態脂蠟後，就變成大家平常使用的「乳液」(Body Lotion)，油脂再比例高些的身體乳在國外通常稱為Body milk，而固態脂蠟成分比較再高一些，會更為凝固，就變成我們常看到的乳霜Body Cream，以美娜圖塔橄欖系列為例，橄欖清爽身體乳為油脂比例高些的乳液。

2、#吸收度(#油脂含量)：

身體乳(吸收度中等：滋潤) vs 滋養霜(吸收度高：清爽) 咦～你是不是打錯了？正常就字面上來說，霜Cream 應該比身體乳Milk 清爽好吸吸不是嗎？雖然乳液的質地，在「視覺」上比霜輕盈許多，不過影響吸收度的真正因素，則是成分百分比中的「油脂含量」，橄欖喚膚滋養霜雖然在視覺上的質地較厚重，但是「觸覺」上的吸收度來看，卻比橄欖清爽身體乳來的吸收快及輕爽，正是其油脂含量相較於身體乳來的少些，所以別以為乳液一定就比較清爽，要真的試過才知道，以到捷克旅遊必買國民保養品牌「菠丹妮」為例，其身體乳就遠比台灣許多霜還滋潤，一定要自己體驗過再買喔。

3、#建議使用時機：

身體乳(補水) vs 滋養霜(鎖水) 以上一篇「如何挑選適合自己的面霜」為例，肌膚的基礎保養四大步驟為「洗、導、補、鎖」，第三個步驟-「補」，多半使用含油量較高的保養品(ex.精華液)，為什麼呢？因為肌膚是親「油」性的，含油量較高的身體乳，最適合在洗澡清潔後，直接塗抹在身體肌膚補水，補充肌膚因日曬、高溫或是冷暖氣而流失的水分，而含油量中等的霜，因為多了一層固態脂臘，能形成一層隱形的保護膜，加上吸收度高，適合依需求隨時使用，鎖住水分不易流失。

每個人的膚質、坐息、工作居住環境都不同，加上台灣四季的乾冷溼熱變化大，建議依自己不同狀況交互使用，一樣是敏感肌，建議挑選原料天然、成分組成簡單的為主，如果能通過敏感檢測的更有保障，以美娜圖塔橄欖系列為例，不只通過歐盟敏感檢測，敏感肌可安心使用之外，橄欖喚膚滋養霜更適合隨時使用，無論是冬天的乾冷，還是夏天酷熱造成的不適，都可以隨時補擦， 適時保護自己的肌膚，橄橄清爽身體乳則是適合敏感同時偏乾性肌膚的妳，女人的肌膚是水做的，依自己的膚質和不同狀況交替使用，隨時幫自己補水喔！

如果還有不清楚或是還是不知道該如何選擇的園丁，私訊給我們，立馬給您最佳建議喔!!