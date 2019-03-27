美娜圖塔「橄欖撫紋鎖水馥活霜」vs「紅石榴瞬效全能修護霜」

很多園丁們，在初次使用過 #橄欖撫紋鎖水馥活霜 後，意外被它好吸收不油膩的特質給圈粉了，因此也增加對紅石榴瞬效全能修護霜的好奇，近期LINE@詢問度最高的問題，就是兩款霜的差異點在哪?該如何選擇呢?為了讓大家能找到更適合自己的面霜，娜妹特別針對這個問題，整理了些資料來跟園丁們分享。

首先讓大家由下面幾個部分，基本的了解兩款面霜的差異，其中最大的差異點，除了都能有效鎖住養分外，強化保養的部分是不同的。

#橄欖撫紋鎖水馥活霜：主打面霜×「#眼霜」

#紅石榴瞬效全能修護霜：主打面霜×「#頸霜」

接著，可以把握下面三個選擇面向，不只能有效鎖住肌膚的養分，更能找出適合自己的面霜喔！

一、#依強化保養的部位「#眼部、#頸部」不同來選擇

兩款面霜，皆能做為基礎保養最有效的屏障，完全鎖住精華液補充的養分，但因每人工作、坐息、飲食習慣的不同，需要特別強化的部位也不同，橄欖撫紋鎖水馥活霜，以「保溼鎖水」的成分為主，包含玻尿酸、卵燐脂等，能有效補水，撫平眼周的細紋；紅石榴瞬效全能修護霜則以「緊緻拉提」的抗氧化成分為主，包含向日葵籽萃取、維他命E等，能恢復肌膚彈性、延緩老化。

二、 #依膚質、#季節不同需求來選擇

敏感性肌膚容易受刺激，建議選擇成分簡單、溫和的保養品，兩款面霜都經過歐盟敏感檢測，而且成分組合簡單、不含刺激成分，兩款都可以安心使用。但如果是偏乾性的肌膚，建議選擇滋養度高的「紅石榴瞬效全能修護霜」，更能保護乾性肌膚造成的脫屑不適，如果是混合性肌膚，則建議選擇清爽的「橄欖撫紋鎖水馥活霜」，能有效補水又不會因為太滋養而造成T字偏油肌膚的不適。除了膚質，依季節不同，記得把握「春夏清爽、秋冬滋養」的原則，適時調整使用的分量。

三、 依「#白天清爽、#晚上滋養」的日霜、夜霜原則來選擇

白天上班時間，因活動量相對大，皮脂分泌較旺盛些，建議出門前使用「橄欖撫紋鎖水馥活霜」，不只清爽怡人，更讓肌膚不因過度滋養而負擔太重。晚上睡前則是肌膚休養生息的黃金時間，除了依基礎保養做好每一個步驟外，建議使用「紅石榴瞬效全能修護霜」做為最後一道程序，搭配簡單的按壓及畫圈按摩，幫肌膚做簡單的SPA，強化肌膚的保養喔。

把握上述的原則，選出適合自己的霜。

保養~就變得更輕鬆簡單囉!!