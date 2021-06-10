【美髮產品】美娜圖塔染洗護3合1植萃染髮 天然植物成分添加 白髮染髮健康不傷頭皮 希臘原裝進口

人類的視覺年齡，除了膚況會顯露出年紀，髮質和髮色也是洩漏年齡的一大關鍵，

雖然說年紀到了要認老，但我個人覺得，除非你是滿頭銀白的很均勻，那樣留白才會好看，

不過大部分的人應該都像細菌先生一樣，黑黑白白參差不齊，一看就很有年紀感~

為了解決細菌先生的黑白問題，這次特地入手了美娜圖塔染洗護3合1植萃染髮要來試試

開始之前，先來記錄一下細菌先生的白髮狀況~

美娜圖塔是一個白髮染髮專用、敏感頭皮認證的美髮品牌，擁有50年專業實驗室配方研發經驗，

產品都是100%希臘原裝進口，符合PIF歐洲嚴格標準，

加上Ecocert有機天然成分添加，可以滿足染髮的需求又能溫和不刺激頭皮，

染髮、洗髮、護髮三合一，操作起來非常簡單，自己在家也能輕鬆染喔

現在在官網買染髮劑，就送同品牌有機紅石榴亮麗護色洗髮精300ml，非常超值

全球銷售破千萬盒的狠角色美娜圖塔染洗護3合1植萃染髮，

目前推出了10種髮色可以選擇，我們這次入手的是6.88的色號。

一盒裡面有說明書、手套、第一劑、第二劑、洗髮精和護髮精粹。

染髮的第一步就是先把兩劑混和，如果你是短髮不需要使用這麼多也可以分次使用，

但要記得分別擠到另外的容器上1:1混和，只要兩劑沒有混在一起就可以正常保存~

使用植萃染髮來白髮染髮的成功覆蓋關鍵，就是遵從刷、梳、敷三個步驟，

先使用染髮刷大致上刷過一遍之後，就可以使用梳子來細梳，

使上色更均勻，交接處的細毛也可以被細緻的覆蓋，

最後在白髮比較多的地方厚厚的敷上一層，可以讓白髮更好上色~

植萃染髮和一般染髮劑的味道差滿多的，一點也沒有馬尿般的煙燻臭味，

使用起來很溫和好梳理，這點對長髮的人很重要，

之前有用過一些，才梳完半頭就已經像石膏一樣乾硬了起來。

經過40分鐘的等待，可以來洗掉染劑囉~

有一些染髮劑使用完頭髮會變得非常乾澀，但是使用植萃染髮染完頭髮，沖洗起來是順的喔~

內附的洗髮精非常好用，起泡容易，泡沫細緻，頭皮上的染髮劑也可以輕鬆清洗乾淨~

裡面這個神祕的小罐子就是全台盒裝染髮劑獨有護髮精粹，

據說用過的人都會回頭想要單買他回家來使用呢~

他的用法很特別，需要先置入容器內，並加入1:1的水一起調和~

攪拌成一般潤髮乳的狀態就可以使用了~

裡面附的洗髮護髮份量都很充足，長頭髮的人使用也是沒有問題的，

像我們每次染頭髮都是開一盒一起用，我的頭髮大約是超過肩膀位置的長度~

吹乾後就可以來驗收我們白髮染髮的成果

白髮染髮整體看起來非常成功，髮色也非常自然，只有在陽光下會反一點褐色的感覺，

對於一些長輩會排斥黑色以外的髮色來說，是很可以接受的顏色

是說白髮一消失，是不是瞬間年輕10歲以上XD

有的白髮染髮看起來會很假，顏色很不自然，但是植萃染髮染出來的髮色很天生，

送走了粗糙的質感，帶來了絲滑的柔順，感覺好有生命力喔

我們都對這次的染髮很滿意，有白髮染髮需求的朋友可以參考看看喔

原文來源：Shouyadog's everythinig