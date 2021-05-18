【染髮Q&A】美娜圖塔染 洗護3合1 植萃染髮｜白髮染髮 天然植物成分添加 健康不傷頭皮

美妝保養｜美娜圖塔染 洗護3合1 植萃染髮｜白髮染髮 天然植物成分添加 健康不傷頭皮｜染髮Q&A

母親節，送禮也要送美麗！全球銷售破千萬盒美娜圖塔染，就是今年送禮最好的選擇！

在選擇母親節禮物的二十多年來，優先考慮不具有重複性的禮物，這次要來幫母親染髮

藉由染髮，除了能增加親子間互動，更讓媽媽獲得「自信美」

送再多、再昂貴，不如開口問問：「媽媽，您想要什麼？」

母親今年表示她希望可以「青春永駐」，可以！首先來個髮色改造一下！

為什麼要染髮？ 為什麼長輩都想要染髮？不外乎讓外型看起來更年輕，心情也更好！

藉由出眾外型，工作上也能更為順心！換髮型很不一樣，但染髮呈現的美感更為亮麗有質感

髮色，常被判定為個性、凸顯一個人的型色，但，CC媽咪認為是一種嚮往的心情！

像是大紅大紫的髮色，如此狂野的熱情活力，較不適用於長輩和保守的CC媽咪

許多長輩，包含CC媽咪的母親，也非常在意髮絲隨著年齡產生變化

但，在加入愛美的行列前，先來看CC媽咪重點整理的染髮Q&A懶人包

之前幫母親服務白髮染髮過，看看上次母親染的，髮色參差不齊！實在很驚人啊！

這次來開箱來自希臘的美娜圖塔染．染髮、洗髮、護髮三合一植萃染髮

貼心附贈洗護用品，染後專用洗髮精和透明罐裝護髮安瓶(Activein護髮精粹安全)

染膏劑和氧化劑瓶為中間的那兩瓶，還有說明書和一雙透明手扒雞保護手套

如何選擇染劑？根據法規，優先選擇有「衛製字第號」的許可證明，包含完整標示與說明

染髮前注意事項？檢查頭皮是否健康，有傷口請勿染髮，愛美也要看時機！

正確染髮方式？不可以染劑搓揉頭髮，像CC媽咪就會比較不建議泡泡染的部分

首先將第一劑染髮膏注入第二劑氧化劑瓶，以1：1混合使用

若混合後，就無法分次使用，需要一次性使用完(約莫可放半年)

質地感覺較為黏膩，隨著時間和溫度，顏色將會漸漸呈現出來

產品特別之處在於這款安全性較好，上色時間雖然較為長，但用起來讓人覺得安心又實在

植萃染髮劑為植萃紅石榴染髮劑-３號-深棕黑色，ㄧ次用不完還可以這樣使用啊！

像CC媽咪一樣自備梳子，將能染得更透徹唷！一層一層的染，才能更透徹！

白髮染髮想染的安全可以參考，來自希臘原裝進口的美娜圖塔植萃染髮

以下是CC媽咪整理的染髮程序和步驟，輕鬆三步驟「刷、梳、厚敷」，染髮小技巧輕鬆好上手

上色完成，靜置40分鐘的方式，成果最為佳，利用「梳子」將較不容易看見的部分均勻抹上

像鬢角和前額都是特別需要注意的地方，常常都會被忽略呢！千萬要特別注意啊！

厚厚一層敷在最需要的地方，例如：媽媽的頭頂最為需要，染後看起來更有朝氣和年輕囉！

看看母親的髮光可鑑，蓬鬆的美髮就是彼此樂見的，轉為亮麗動人

讓頭髮在視覺上更加的有濃密感，變得柔順不卡卡，用「霧鬢雲鬟」來形容媽媽，很可以啊！

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五十多年的老牌子，讓母親輕鬆變美！味道相當的舒適宜人，染髮過程讓CC媽咪覺得很安心

使用過它牌白髮染髮氣味不佳、薰鼻又感覺噁心啊！但美娜圖塔染溫和不刺激也不刺鼻

CC媽咪會建議選擇像這種白髮染髮，無添加香料、不刺激、操作簡單，在家也能幫忙染的染劑

白髮染髮不含阿摩尼亞、重金屬及人工香料、防腐劑、酒精、石臘等成分

沒有藥水味也不會覺得澀澀的，讓我們更加認同為何能夠全球銷售破千萬盒

染後顏色和調配出來的有落差，這些角度看來，更顯得它的成分安全和秀麗脫俗

美娜圖塔染共有十個自然髮色可以選擇，在家就能輕鬆搞定DIY染髮！

媽！母親節快樂啦！快頂著這一頭女兒幫您染的棕髮，和朋友們喝下午茶吧！

CC媽咪還貼心的整理出，染髮後常見的Q&A重點整理：

染髮後的保養與照護？異膚體質需要斟酌使用洗髮精和護髮膜，建議讓專科醫生評估

值得開心的是，這次在官網購買染髮劑，就送同品牌有機紅石榴亮麗護色洗髮精300ml

建議兩天後，再使用洗髮精和護髮膜保護染好的頭髮，讓秀髮更加迷人

泡沫細緻度讓人喜歡，這次替母親染髮的CP質超棒，更讓我們愛上它！

何謂染髮成功？看起來相當的清爽，也柔順許多，最重要的是髮色飽合度滿滿！

鶴髮童顏的長輩，好比金髮碧眼美女，神精氣爽看起來不再是披頭散髮的女人

讓CC媽咪和母親驚豔的是，染後髮質依然狀況良好，完全沒有一些味道殘餘

多久可以再次染髮？最好隔三個月，讓頭髮好好地休息一下

原文來源：秀的生活點滴