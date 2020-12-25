[染髮推薦] DIY白髮染髮｜沒有臭味～天然染髮成分添加｜不用上髮廊，居家輕鬆染髮｜MEA NATURA美娜圖塔

Catalina的家人，有了年紀之後，一直被白髮困擾，使用過好多種染髮劑，也有上過髮廊染髮，用來用去，還是最喜歡mea natura 白髮染髮劑。

有上髮廊染髮的人，就知道染髮最怕太多化學成分，或是味道太刺鼻，為什麼我們家的長輩都喜歡使用mea natura 幫白髮染髮呢？

mea natura是我們唯一使用，碰到肌膚不會有不適感，竟然沒有異味，每次在家裡染髮，家人都沒有發現正在染髮呢(只有清香味)

平時上髮廊染髮，要耗費很長的時間，而且價格不菲啊！長輩覺得白髮天天都在長，如果要時常上髮廊，那就太傷本了呀！

所以只要是白髮染髮，推薦使用mea natura植萃染髮劑，天然染髮成分，不用擔心頭皮敏感，或是有刺鼻的藥水味，

mea natura染髮劑使用後，不只白髮消失了，髮質也變柔順了呢！

今天實測：植萃七葉樹染髮劑 6.88號-褐棕色

前後對比圖，實在是好驚人呀！非常容易上色，使用後完全不會感覺頭皮不適，

而且顏色很美很自然，髮質更是像護髮完一樣，Amazing

使用過美娜圖塔做白髮染髮之後，就回不去了，家人都愛上美娜圖塔，實用又方便，

購買美娜圖塔，裡面所有配備一應俱全，不用在額外準備，非常方便喔！





包裝中包含：超詳細說明書（有圖解）、染髮一劑＋二劑、鎖色洗髮露、護髮精萃安瓶、一次性手套。

mea natura超貼心，包裝中的說明書淺顯易懂，就算是長輩都可以輕鬆學會如何染髮，

除了染髮劑之外，裡面還備有「鎖色洗髮露」和「護髮精萃安瓶」，幫顧客設想周全！





今天請姑姑做模特兒，姑姑因為白髮面積較大，一般的染髮劑都要使用很多包，而且上色不易，姑姑還很討厭刺鼻味道，時常拒絕染髮

但是使用過美娜圖塔植萃染髮劑之後，效果超級好，現在都指定使用美娜圖塔喔！

超簡單白髮染髮的美娜圖塔植萃染髮劑，我們使用的是植萃七葉樹染髮劑 6.88號-褐棕色，推出許多顏色，大家可以自由挑選喔！

Step1. 將兩劑染髮劑加在一起做使用

家中長輩眾多，Catalina偶而回家會幫家人做白髮染髮，可以省錢、省時，使用過許多種染髮劑，大部分都是袋子包裝，還要自己找容器使用，非常不方便。

美娜圖塔植萃染髮劑，總共有兩劑，將條狀擠入罐裝中，搖晃均勻即可使用，超級方便，而且還貼心附贈一次性手套，道具都準備好了！

染髮時可以將染髮劑擠在手套上、梳子上、或是直接擠在頭髮上，再塗抹均勻，

若是白髮較多，建議可以用梳子，更能替細部白髮上色喔！

一般的染髮劑，都不敢碰到頭皮，時常有敏感反應，造成頭皮不適，

但是使用美娜圖塔植萃染髮劑，可以安心使用，還能在白髮量較多的髮根、前額，厚厚敷上一層，更能上色。

美娜圖塔植萃染髮劑使用時完全沒有異味，罐裝可以直接擠出來，使用上很方便，

染髮劑也很好塗抹，Catalina使用過這麼多染髮劑，真的最喜歡美娜圖塔植萃染髮劑。







Step2. 將染髮劑塗抹在頭髮上

美娜圖塔植萃染髮劑

歐盟認證有機成分添加

不含AMMONIA阿摩尼亞

不含重金屬及人工香料

不含PARABEN防劑

不含ALCOHOL酒精

不含PAFFIN石臘

無藥水味

100%希臘原裝進口

植萃染髮劑裡面特別添加有機橄欖萃取、有機七葉樹萃取、有機紅石榴萃取，

不只是染髮劑，使用後感覺髮質明顯變滑順了～頭皮也不刺激喔！









Step3. 鎖色洗髮露

美娜圖塔植萃染髮劑超貼心，包裝中會提供「鎖色洗髮露」，可以將多餘的染髮劑洗淨，

還能幫助增加抓色力，讓顏色可以更持久。

姑姑說～以前使用過的染髮劑，都很臭，而且沖洗很久，還會有顏色不停的被洗出來。

但是使用美娜圖塔植萃染髮劑，只要正常沖洗，就可以輕鬆洗乾淨。

鎖色洗髮露裡面添加甜菜鹼，這是嬰幼沐浴等級的原料，不只染髮劑，連洗髮露，都是植物萃取。

Step4. Active in 護髮精萃安瓶

最後的步驟是「護髮精萃安瓶」，原本姑姑的髮質非常乾澀，有點像稻草的感覺（我會不會被打)

護髮精萃安瓶裡面有高濃度精華，質地是油狀，溫和包覆毛麟片，沒想到染完頭髮後，髮質非但沒有受損，竟然連髮質都變滑順了！

做完白髮染髮之後，姑姑終於願意露臉了，染髮顏色染的超級漂亮，就連髮根的的部分顏色都上上去囉！





Catalina最近囤貨好多「mea natura植萃染髮劑」，買了各式各樣的顏色，送給家中長輩。

現在只要下單，加碼送「有機護色洗髮精300ml」或「有機護髮素300ml」，真的超級划算，當然要趁這次機會，多買一點。



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原文來源：Catalina