《Mea Natura 美娜圖塔 植萃七葉樹染髮劑 (6.782號-亮澤棕色)》天然染髮成分添加，是 白髮染髮 的救星。植萃染髮推薦。DIY染髮推薦分享

蔡媽媽的自信，從美娜圖塔建立...

阿連母白頭髮超多，時常要我們幫他白髮染髮。但市售染髮劑以化學居多，頻繁染髮其實很傷身體

所以我們說服他老人家不要染頭髮，已經一兩年之久，但他覺得頭髮白白的看起來很老，很沒自信

接下來社區的自強活動要到了，他希望能美美的出門玩，拍照時才會有自信...

市面上的DIY 白髮染髮 劑，能遮蓋白髮的幾乎以化學成份居多；而試過一些具有天然成份的染髮劑

遮蓋白髮的效果其實不太好，所以後來直接說服蔡媽媽放棄染髮，不過現在不用啦

阿連上網找到這款 Mea Natura 美娜圖塔植萃染髮劑 ，是 專為在意白髮困擾

想染的安全健康而設計 ，而官網上的體驗者染的非常成功，這不正是蔡媽媽需要的嗎！

Mea Natura 美娜圖塔染‧洗‧護3合1植萃染髮 植萃七葉樹染髮劑 (6.782號-亮澤棕色)

10種從黑到粽紅色的自然髮色中，阿連幫蔡媽媽選擇了 6.782號 亮澤棕色 ，他有以下3大功能

染【無味】 添加 維生素原B5 及 七葉樹植萃有機成份 ，取代阿摩尼亞&人工香料

洗【舒緩】植萃溫和介面活性劑 ，舒緩染髮時的頭皮敏感狀況

護【鎖色】 添加 維生素E 及 向日葵籽油 ，牢牢鎖住顏色粒子，同時延長髮色色澤

美娜圖塔植萃染髮劑 是 100%希臘原裝進口，不含阿摩尼亞、防腐劑、重金屬、人工香料

這不是說說而已，這可是經過嚴格的 PIF歐盟標準 喔...

美娜圖塔植萃染髮劑 是 50年專業實驗室配方研發 ，能有效覆蓋白髮；通過 Ecocert歐盟認證有機天然成份添加

同時通過 ISPE歐盟實驗室 敏感頭皮檢測 (而且完全無動物實驗！) ，不用擔心染後有頭皮不適的情形發生...

染髮劑外盒都有清楚的標示，還有 衛部妝輸許可證字號，有任何問題都可以打免付費染髮諮詢專線喔

染髮劑底部還有 製造日期 和 有效日期，有限期限3年還蠻長，一次可以多買幾盒囤貨沒關係...

外盒有清楚的內容物標示

歐噴

裡頭有 第1劑染膏、第2劑氧化劑瓶、鎖色洗髮露、手套、護髮精粹、中/英文使用說明書

另外阿連還帶了洗髮精和護髮素，讓蔡媽媽的髮色能夠亮麗持久不褪色...

橄欖頭皮修護髮浴 300ml

添加地中海克里特島的 特級初榨有機橄欖萃取，蘊含 天然羽扇豆籽養護因子

是適合乾燥受損髮質適用的喔！ 不含防腐劑、礦物油、矽靈、S.L.S&S.L.E.S界面活性劑

並通過 歐盟有機成份認證 & 歐盟敏感肌膚檢測

透明微微黃綠色的橄欖油色澤，聞起來並沒有橄欖油味，反而是一股很香甜的水果香味

紅石榴光澤護色護髮素 300ml

添加 有機紅石榴籽油、向日葵籽油 等抗氧化成份，輔以 植物性生物糖膠、維生素原B5

強效鎖色&深層修護，補充髮芯流失的蛋白質，撫平秀髮毛躁、強韌不斷裂。 不含矽靈、防腐劑、酒精

S.L.S&S.L.E.S界面活性劑，並通過 英國土壞協會有機成份認證 & 歐盟敏感肌膚檢測

乳霜質地，聞起來又是另一股香甜味，阿連覺得只要約10元大小的份量就可以幫阿連母護髮，用量很省

這裡可以看到阿連母白頭髮超級多，說真的要是阿連有那麼多白頭髮，一定也會沒有自信

(阿連母還超配合Cut一個哭哭臉...XD)

不管前看後看，左看右看，都是滿滿均勻的白頭髮，目測有超過1/2的白髮量...

這次請百忙當中抽空的阿連大姊幫阿連母染頭髮 (蔡媽媽專屬染髮小幫手是也！)

首先將 第1劑染膏，用蓋子的尖端處戮洞

再將 第2劑氧化劑 瓶蓋子打開， 將 第1劑染膏 完全擠進去，再上下搖晃均勻，就可以開始染髮

擠染膏的同時，都沒有聞到阿摩尼亞的臭味，真的很神奇...

注意到嗎？盒子裡頭是沒有染髮梳的，可以拿之前的染髮梳重覆使用講求環保喔

準備染頭髮囉，阿連母看起來忐忑不安，很怕久違的 白髮染髮 會失敗...XD

因為阿連母染過的部份都已經剪掉，所以直接先在髮根部染起，再一路染到髮絲

染髮過程，完全聞不到阿摩尼亞臭味，都只有植物花香氣味

而且染髮過程頭皮完全沒有不適的情形，難得阿連母在染髮過程露出笑臉耶...

用染髮梳仔細的梳開頭髮，並確認有無遺漏的地方，像鬢角比較難染的部位可以用牙刷輔助喔

( 重要 ) 最後，將剩下的染髮劑，通通擠在手上，厚厚一層厚熬在白頭髮較多的地方

(髮根、前額、後腦勺)，這樣染髮的效果會更好喔...

大約經過20分鐘，可以看到阿連母頭頂的白髮漸漸的上色

染髮劑沾到頭皮的部位也不用擔心，用內附的洗髮精就可以清潔乾淨喔...

鎖色洗髮露

因為阿連母的白髮量太多，所以阿連讓他停留在髮上50分鐘再洗。先用溫水將染髮劑沖掉之後

再使用 鎖色洗髮露 清洗，這包份量多的，以阿連母的髮量來說，可以洗3回沒有問題

鎖色洗髮露 有著花香味，搓出來的泡泡很細緻，而且很好沖洗喔

Active in 護髮精粹

護髮精粹 是安瓶的形式保存，使用時需倒入非金屬的容器，以 護髮精粹&水1：1調合

原本透明液體狀的護髮精粹，加入調合後就變成半透明的濃稠狀態，超級神奇

不過以阿連母的髮量來說也是1/3就足夠，建議髮量較少的捧油可以混合1次所需的量

剩下的蓋緊可以留著下次洗髮使用喲...

抺在頭髮上等待2~3分鐘，就可以用溫水沖洗

印象中化學染髮劑以及所附的洗髮精，每次都要沖洗很久，非常浪費水...

而 美娜圖塔 從 染髮劑 ，到 鎖色洗髮精、護髮精粹 ，都非常好沖洗，洗好的頭髮還是散發果香味...

登楞

天啊，阿連母 白髮染髮 的效果超好，頭髮透著自然的棕色...

無論是頭頂還是前後左右，髮色都相當自然，而且很飽和，滑順的髮絲透著光澤感...

就連內側幾乎整片的白髮都染過去了...

愛找碴的阿連四處翻找，髮根、鬢角、額頭髮根、頭頂，通通PASS...

原本哭哭臉的阿連母，變成超有自信的蔡媽媽...

跟阿連爹一起拍照，就可以感受到阿連母年輕許多歲呢...

阿連母超級誇張，不斷的在院子裡頭自拍，然後傳給群組的大家，竟然有人說是那來的高中生

有夠狗腿！讓阿連母的尾椎都翹到天邊去啦，也有很多人詢問阿連母白髮染髮怎麼能蓋的天衣無縫呢

所以阿連母叫阿連備多點庫存，讓他只要有白髮冒出來就可以補染...XD

【點我了解更多】| 美娜圖塔植萃染髮，白髮有效覆蓋，幫媽媽染出年輕自信髮色

原文來源：elaine's 貪吃鬼部落格