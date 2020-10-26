[美髮]染髮劑推薦│天然有機添加│美娜圖塔mea natura染●洗●護三合一植萃染髮

──​安全健康染髮/白髮染髮DIY手殘懶人也能美美的染~



衣服要換季，髮色也要換一下丫....

這次小花要來分享的是100% 希臘原裝進口 ，

美娜圖塔mea natura染●洗●護三合一植萃染髮

10種自然髮色任君挑選，

(↓圖片採自官網)



黑髮白髮皆能有效上色哦....

立馬開箱給大家看吧...



小花兒這次挑的是7.83淺棕色

小花自己平常就有固定在染髮，

顏色大多都會依照當下的心情或是流行趨勢做挑選~



最重視的還染劑的品質，

美娜圖塔mea natura染●洗●護三合一植萃染髮

有歐洲最嚴格標準，

使用有機植萃成分添加，溫和不刺激頭皮，染的更安心~



↓現在到官網買染髮劑，就送同品牌有機紅榴亮麗護色洗髮精300ml



來看看裡頭有什麼吧....

[染劑內容物]

1. 染髮→第一劑的染膏

2. 染髮→第二劑的氧化劑瓶

3. 洗髮→染後鎖色洗髮露

4. 護髮→Active in護髮精粹安瓶

5. 透明保護手套一雙

6. 中/英文用說明書





↓使用前的布丁頭髮色



把第一劑和第二劑混合在一起後，

直接均勻搖晃後...

打開前端開口就可以染了...



小花自己為了染出更美的顏色，

事先把髮根先補上，



可以自己染也可以請好姐妹幫忙~都很方便



小花自己髮量算多，到肩膀那，所以使用到2盒

一般若只是補染或是局部白髮的話，

是可以依用量分次使用，.

以1:1方式調和使用即可，重覆使用更環保~



染完靜待40分鐘~







接下來就可以用~染後鎖色洗髮露，

洗乾淨全頭的染劑~





→Active in護髮精粹安瓶

有一瓶像是安瓶的玻璃瓶，就是它~

這是美娜圖塔~特別針對染後受損頭髮而設計的，使用的方式很特別，

就是準備同等分量(約10ml左右)的1:1水，

加在一起攪拌後就變成水乳狀，

接著將他們敷在頭髮上，

靜置約30秒就可以沖掉嘍.......



登勒.....看顏色是不是很美丫....

不同髮色像是變了個人一樣丫...





染完髮質也變好好....好滑順!!

染●洗●護三合一植萃染髮~一次完成



再看一下前後差別...





小花還幫大家掙取到折扣碼哦...

快買來一起變髮吧...!!!





↓附上小花兒染髮過程分享...

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原文來源：花兒的潘朵拉盒子