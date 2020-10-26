【植萃染髮分享-曾小花】7.83號 淺棕色 | 美娜圖塔mea natura染●洗●護三合一植萃染髮~安全健康染髮/白髮染髮DIY手殘懶人也能美美的染~
[美髮]染髮劑推薦│天然有機添加│美娜圖塔mea natura染●洗●護三合一植萃染髮
──安全健康染髮/白髮染髮DIY手殘懶人也能美美的染~
衣服要換季，髮色也要換一下丫....
這次小花要來分享的是100% 希臘原裝進口 ，
美娜圖塔mea natura染●洗●護三合一植萃染髮
10種自然髮色任君挑選，
(↓圖片採自官網)
黑髮白髮皆能有效上色哦....
立馬開箱給大家看吧...
小花兒這次挑的是7.83淺棕色
小花自己平常就有固定在染髮，
顏色大多都會依照當下的心情或是流行趨勢做挑選~
最重視的還染劑的品質，
美娜圖塔mea natura染●洗●護三合一植萃染髮
有歐洲最嚴格標準，
使用有機植萃成分添加，溫和不刺激頭皮，染的更安心~
↓現在到官網買染髮劑，就送同品牌有機紅榴亮麗護色洗髮精300ml
來看看裡頭有什麼吧....
[染劑內容物]
1. 染髮→第一劑的染膏
2. 染髮→第二劑的氧化劑瓶
3. 洗髮→染後鎖色洗髮露
4. 護髮→Active in護髮精粹安瓶
5. 透明保護手套一雙
6. 中/英文用說明書
↓使用前的布丁頭髮色
把第一劑和第二劑混合在一起後，
直接均勻搖晃後...
打開前端開口就可以染了...
小花自己為了染出更美的顏色，
事先把髮根先補上，
可以自己染也可以請好姐妹幫忙~都很方便
小花自己髮量算多，到肩膀那，所以使用到2盒
一般若只是補染或是局部白髮的話，
是可以依用量分次使用，.
以1:1方式調和使用即可，重覆使用更環保~
染完靜待40分鐘~
接下來就可以用~染後鎖色洗髮露，
洗乾淨全頭的染劑~
→Active in護髮精粹安瓶
有一瓶像是安瓶的玻璃瓶，就是它~
這是美娜圖塔~特別針對染後受損頭髮而設計的，使用的方式很特別，
就是準備同等分量(約10ml左右)的1:1水，
加在一起攪拌後就變成水乳狀，
接著將他們敷在頭髮上，
靜置約30秒就可以沖掉嘍.......
登勒.....看顏色是不是很美丫....
不同髮色像是變了個人一樣丫...
染完髮質也變好好....好滑順!!
染●洗●護三合一植萃染髮~一次完成
再看一下前後差別...
小花還幫大家掙取到折扣碼哦...
快買來一起變髮吧...!!!
↓附上小花兒染髮過程分享...
【點我了解更多】| 美娜圖塔植萃染髮，白髮染髮DIY，手殘懶人也能美美的染~
原文來源：花兒的潘朵拉盒子