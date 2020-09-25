【植萃染髮分享-翊瑄】6.88號 褐棕色 | mea natura美娜圖塔 植萃七葉樹染髮劑 紅石榴亮麗護色髮浴 紅石榴光澤護色護髮素 來自希臘的植萃力量 溫和、護色、柔順

翊瑄
2020-09-25

≡髮品≡mea natura美娜圖塔 植萃七葉樹染髮劑 紅石榴亮麗護色髮浴 紅石榴光澤護色護髮素

──​來自希臘的植萃力量 溫和、護色、柔順

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從高中大學以來我都有少年白的困擾

可能是家裡遺傳關係

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加上我喜歡自己染頭髮

因次也接觸過不少染髮劑品牌

這次收到來自希臘品牌mea natura美娜圖塔的邀約

讓我體驗

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植萃七葉樹染髮劑

紅石榴亮麗護色髮浴

紅石榴光澤護色護髮素

等於是一套從染髮到染後的完整套組

之前我在工作時就知道mea natura美娜圖塔這個品牌

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他們是100%希臘製造原裝進口

是有機植萃保養品牌

除了有歐盟有機成分認證

也有通過歐盟實驗室敏感肌檢測

當時工作也收到不少客人反饋很喜歡

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讓我非常期待使用三項產品

他們的植萃染髮很有意思

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主要是由橄欖、七葉樹、紅石榴三種

共有10個顏色可選

我選擇的是6.88褐棕色

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裡面附有2個染劑、鎖色洗髮露、護髮精萃、手套、中文說明書

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另外我有自己準備了圍兜、耳罩跟染髮梳

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將兩個染劑混合

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並均勻搖動後

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就可以開始準備染髮囉

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它擠出來是乳霜質地

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可以直接擠在頭髮或手上

或是擠在染髮梳上

之後就可以分區梳開上色

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以前剛開始自己染髮時

總是會聞到難聞又刺鼻的阿摩尼亞

但是美娜圖塔的植萃七葉樹染髮劑不含阿摩尼亞及人工香料

沒有刺鼻或化學藥劑的味道

只聞到淡淡的植萃味道

這點我滿驚豔的

 

染髮過程中也不會覺得頭皮刺痛

因為我的頭皮偏敏感型

之前去髮廊染髮曾有遇過刺刺的感覺

但由於美娜圖塔使用植萃溫和介面活性劑

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染髮時溫和、不刺激頭皮

 

它的乳霜質地還有一大優點

就是染髮時不容易因為太稀而滴下

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就算不小心沾到地板也非常好清洗

相較一般他牌染髮劑容易附著在表面

沾到就不好洗淨

等全部染完後靜置30-40分鐘就可以去沖洗了

 

第一次直接用清水沖洗

會發現清洗的水沒有他牌的顏色深

 

第二次就用鎖色洗髮露

記得大部分的染髮劑通常沒有附洗髮的

最後再搭配護髮精萃

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這個護髮精萃很特別

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需要加水調和

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會變得有點像髮膜的質地

這個護髮精萃是需要沖洗的

結束後整個染髮就完成囉

 

還有值得注意的是

擦髮時毛巾上不太有染劑的顏色殘留

染完顏色有光澤

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頭頂的白髮也都有順利被遮蓋

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一盒擁有染、洗、護3合一

自己DIY染髮也是柔順又安心

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溫和的植萃成分是我覺得非常適合長輩使用

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之後就可以搭配紅石榴亮麗護色髮浴和紅石榴光澤護色護髮素

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這兩瓶在藥妝店也是染髮護色專用產品的首選

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採用掀蓋式的設計

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髮浴的質地是透明的

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護髮素則是白色的

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使用時有甜甜的果香味

是產品的植萃香氛非人工香精

 

雖然產品都是無添加矽靈Dimethicone、SLS,SLES界面活性劑、PARABEN防腐劑、ALCOHOL酒精等

但洗起來不乾澀

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泡泡很細緻

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裡面有石榴籽油跟向日葵籽油

可以鎖色跟抵禦紫外線的掉色

 

以及植萃修護成分可以有效修護染後受損髮質

 

以往許多護色洗髮產品聽說用了較刺激頭皮

但美娜圖塔mea natura都是有通過歐盟敏感肌膚檢測

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所以針對染後的頭皮一樣無負擔

洗完乾爽舒適

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一樣可以擁有光澤柔順的髮質

真的非常開心這次有榮幸體驗美娜圖塔mea natura完整的染髮跟護色洗潤髮

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一直以來我都喜歡這種植萃、溫和的產品

讓每個愛美的人在染髮的同時

一樣可以呵護秀髮

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推薦給大家囉

產品都是由水晶香獨家代理

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【點我了解更多】| 美娜圖塔植萃染髮，你的少年白煩惱，讓我們來處理

認識美娜圖塔染髮劑全系列

原文來源：美妝瑄顏

 
文章分類 植萃染髮劑 6.88號- 褐棕色
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