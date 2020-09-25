≡髮品≡mea natura美娜圖塔 植萃七葉樹染髮劑 紅石榴亮麗護色髮浴 紅石榴光澤護色護髮素

──​來自希臘的植萃力量 溫和、護色、柔順

從高中大學以來我都有少年白的困擾

可能是家裡遺傳關係

加上我喜歡自己染頭髮

因次也接觸過不少染髮劑品牌

這次收到來自希臘品牌mea natura美娜圖塔的邀約

讓我體驗

植萃七葉樹染髮劑

紅石榴亮麗護色髮浴

紅石榴光澤護色護髮素

等於是一套從染髮到染後的完整套組

之前我在工作時就知道mea natura美娜圖塔這個品牌

他們是100%希臘製造原裝進口

是有機植萃保養品牌

除了有歐盟有機成分認證

也有通過歐盟實驗室敏感肌檢測

當時工作也收到不少客人反饋很喜歡

讓我非常期待使用三項產品

他們的植萃染髮很有意思

主要是由橄欖、七葉樹、紅石榴三種

共有10個顏色可選

我選擇的是6.88褐棕色

裡面附有2個染劑、鎖色洗髮露、護髮精萃、手套、中文說明書

另外我有自己準備了圍兜、耳罩跟染髮梳

將兩個染劑混合

並均勻搖動後

就可以開始準備染髮囉

它擠出來是乳霜質地

可以直接擠在頭髮或手上

或是擠在染髮梳上

之後就可以分區梳開上色

以前剛開始自己染髮時

總是會聞到難聞又刺鼻的阿摩尼亞

但是美娜圖塔的植萃七葉樹染髮劑不含阿摩尼亞及人工香料

沒有刺鼻或化學藥劑的味道

只聞到淡淡的植萃味道

這點我滿驚豔的

染髮過程中也不會覺得頭皮刺痛

因為我的頭皮偏敏感型

之前去髮廊染髮曾有遇過刺刺的感覺

但由於美娜圖塔使用植萃溫和介面活性劑

染髮時溫和、不刺激頭皮

它的乳霜質地還有一大優點

就是染髮時不容易因為太稀而滴下

就算不小心沾到地板也非常好清洗

相較一般他牌染髮劑容易附著在表面

沾到就不好洗淨

等全部染完後靜置30-40分鐘就可以去沖洗了

第一次直接用清水沖洗

會發現清洗的水沒有他牌的顏色深

第二次就用鎖色洗髮露

記得大部分的染髮劑通常沒有附洗髮的

最後再搭配護髮精萃

這個護髮精萃很特別

需要加水調和

會變得有點像髮膜的質地

這個護髮精萃是需要沖洗的

結束後整個染髮就完成囉

還有值得注意的是

擦髮時毛巾上不太有染劑的顏色殘留

染完顏色有光澤

頭頂的白髮也都有順利被遮蓋

一盒擁有染、洗、護3合一

自己DIY染髮也是柔順又安心

溫和的植萃成分是我覺得非常適合長輩使用

之後就可以搭配紅石榴亮麗護色髮浴和紅石榴光澤護色護髮素

這兩瓶在藥妝店也是染髮護色專用產品的首選

採用掀蓋式的設計

髮浴的質地是透明的

護髮素則是白色的

使用時有甜甜的果香味

是產品的植萃香氛非人工香精

雖然產品都是無添加矽靈Dimethicone、SLS,SLES界面活性劑、PARABEN防腐劑、ALCOHOL酒精等

但洗起來不乾澀

泡泡很細緻

裡面有石榴籽油跟向日葵籽油

可以鎖色跟抵禦紫外線的掉色

以及植萃修護成分可以有效修護染後受損髮質

以往許多護色洗髮產品聽說用了較刺激頭皮

但美娜圖塔mea natura都是有通過歐盟敏感肌膚檢測

所以針對染後的頭皮一樣無負擔

洗完乾爽舒適

一樣可以擁有光澤柔順的髮質

真的非常開心這次有榮幸體驗美娜圖塔mea natura完整的染髮跟護色洗潤髮

一直以來我都喜歡這種植萃、溫和的產品

讓每個愛美的人在染髮的同時

一樣可以呵護秀髮

推薦給大家囉

產品都是由水晶香獨家代理

【點我了解更多】| 美娜圖塔植萃染髮，你的少年白煩惱，讓我們來處理

原文來源：美妝瑄顏