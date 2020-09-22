不再窒息的植萃居家染髮神器–美娜圖塔 mea natura植萃紅石榴染髮劑推薦

天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見「白髮」

要不是某天突然被朋友拍到頭頂視角

都不知道看起來會是如此的淒涼稀疏

重點是

竟然還發現不只一根的超長白髮！！

本人是那種一看到白髮不立馬連根拔除消滅對不起世人的體質，但某次聽了個都市傳說，

據說白髮拔了再長出的都是白髮，後來只要看到有白髮新生兒都會立刻把它修剪成小平頭

這回看到竟有白髮人瑞逍遙自在的在我頭上頤養天年，十分震撼、悲憤交加想立刻讓它入土長眠！

有鑑於頭上因修剪關係岔出的短毛越來越多，決定直接速搜網評激推白髮染髮劑，幫頭頂這些智慧勤奮的結晶重新改頭換面！

將～將～將～將～

千挑萬選了網評口碑款－美娜圖塔染洗護3合1植萃紅石榴染髮劑

【挑選重點】

專業白髮遮蓋設計

無窒息的藥水臭味

頭皮敏感檢測認證

全球銷售破千萬盒

總共有10個自然髮色

【建議白髮遮蓋色號】

白髮量 1/2 以上：建議使用 1 號、3 號

白髮量約 1/3：建議使用 1 號、3 號、4.5 號、6 號、6.1 號、6.782 號、6.88 號

白髮量約 1/4：全顏色皆可使用，建議依目前髮色而定

喜歡深色質感系，故雖然白髮量不算多

選用的是美娜圖塔植萃橄欖染髮劑3號-深棕黑色

內容物由左至右

x 1雙

60ml x 1

．第二劑60ml x1

．鎖色洗髮精20ml x1

．護髮精粹安瓶10mlx1

．中/英文說明書

基本上就是將第一劑擠入瓶中搖晃均勻，就可開始將頭髮分層塗抹

白髮妖孽們～

全部都給我洗心革面好好重新做人吧！

如果是和我一樣長髮過肩的朋友，大約準備兩瓶就很足夠，剩下的可以去孝敬老父親，或是蓋緊瓶蓋還可保存約6個月

這邊不得不讚許美娜圖塔植萃橄欖染髮劑的氣味表現，過去染髮最怕遇到令人窒息的藥水味，

一人染髮全家臭三天！這次使用嗅覺體感十分良好，無刺激臭味！

特別喜歡美娜圖塔內附的護髮精粹安瓶，加水１：１攪拌混勻使用，瞬間滋潤不黏膩，

完全能懂網評敲碗所說的希望能單買這個小精靈的原因！

沒有比較沒有傷害！原來髮色的色階斷層超級明顯，即便手殘如我都可以將髮色染得飽滿均勻:p

側面看原本的扁塌混雜感也變得烏黑豐盈

同場加映美娜圖塔系列護色洗髮、護髮品

美娜圖塔紅石榴亮麗護色髮浴 美娜圖塔紅石榴光澤護色護髮素

喜歡它淡淡的莓果氣味，泡沫細緻好沖洗，特別是護髮素完全不黏膩，簡直就像高級乳液塗抹在臉上瞬間被吸收，打趴後宮所有同類型髮品的使用體感

另外本人往常洗髮過程就像一場綿羊脫毛秀，掉髮超級嚴重，真心每洗完一次頭都覺得自己要禿了！

使用美娜圖塔的護色洗髮精和護髮素，洗完後有髮根變得強韌的感覺，超愛洗後的頭皮清爽和髮絲蓬鬆、輕盈、柔順、亮澤感！

染後的第一次洗髮，顏色較剛染完的淺，但也更加自然！

最後綜合氣味、染色效果、CP值

照慣例來個星級評比

美娜圖塔植萃橄欖染髮劑3號-深棕黑色★★★★★

美娜圖塔紅石榴亮麗護色髮浴★★★★☆

美娜圖塔紅石榴光澤護色護髮素★★★★★



不管有沒有白髮的朋友們都可以來試試看，誠摯推薦唷！

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原文來源：環仙olove