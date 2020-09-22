美娜圖塔植萃3合1染髮劑｜植萃洗髮染髮護髮推薦｜歐盟有機植萃添加

外出遊玩拍照，太陽灑在頭髮上的閃亮髮色是不是活力滿滿啊!?

▼染髮時最擔心聞到染髮劑濃厚的味道，這款美娜圖塔植萃3合1染髮劑，不含阿摩尼亞及人工香料，

植萃成分色素染出有滋潤效果的美麗髮色，讓染髮遮蓋白髮可以走清新路線。

還有染後一系列的洗髮和護髮用品，同品牌一起搭配使用整個就好霸氣。

▼習慣每隔一段時間就固定會染頭髮遮白，就是當兩側和前額的白髮常出來見人時。

先看看~兩側和前額的白髮常常冒出來見人，不用撥開或隨手一撥就能看到白髮在打招呼，

尤其較短的更容易立在容易看到的正面和側面區塊，整個就非常惱人!

▼美娜圖塔植萃3合1染髮劑盒裝上介紹。

歐盟有機植萃添加，染髮劑不含阿摩尼亞、PARABEN防腐劑及人工香料，走的是溫和不刺激的植萃風格。

▼美娜圖塔植萃3合1染髮劑有多種色系可以挑選，從基本黑色、咖啡深、到淺褐色，

各種層次的色系可滿足消費者的需求，比較偏愛活力顯亮的色調，這次使是的色系是7.亞麻棕色。

▼打開包裝盒內都有附相關使用方式和注意事項可以參考。

美娜圖塔植萃3合1染髮劑裡的內容物有染髮一劑與二劑、說明書、手套、洗髮精、護髮素。

▼先將的染髮劑第一劑和第二劑調和，搖晃均勻。

▼倒出適量的染髮劑是白色乳香質地，比較特別的是美娜圖塔植萃3合1染髮劑聞起來沒有刺鼻或奇異的氣味，

也沒有太過over的香味來掩蓋染髮劑。

▼先處理頂部髮絲，順著把染髮劑均勻上到髮絲，塗抹的同時可以邊揉搓頭髮，盡量讓染劑可以均勻分布。

美娜圖塔植萃3合1染髮劑在梳開時聞起來有種淡淡的花香味，過程中是溫和不刺鼻的。

但其實染髮的時候還是建議在通風空曠處較佳，以室內環境來說要通風較好。

▼還有一個很重要的小區塊，就是瀏海附近、髮際周遭細軟的髮流地方，

會有一些不明顯但確實存在的白髮，也是要好好處理一下囉!

使用過程中染劑也不太會滴落，不錯呢!等到塗抹完成後，就可以等時間囉~

▼等40~50分的時間，也可以用吹風機讓溫感一下髮絲狀態。

▼洗髮用品我會用美娜圖塔植萃的洗髮和護髮來輔助，畢竟同系列的質感、香味會比較雷同之外，

兼具無味、舒緩、鎖色一氣呵成的步調，美娜圖塔植萃的洗髮精也好保濕。

讓沖洗後的髮絲好柔軟好輕盈，保濕和滋潤的很不錯，讓染後髮絲不會有乾澀糾結的樣子。

▼染髮後門面顯而易見的髮絲呈現閃亮的棕色，輕輕一撥內層的白髮被遮蓋了。

而且髮絲經過一系列的呵護，柔柔軟軟的fu真古溜~

▼瀏海附近、髮際周遭也有好自然，色澤很有活力。

原本的髮色要不深才會有顯色的亞麻棕出現唷!!

染髮最擔心的就是髮質變乾毛躁，在染的過程中沒有燻和刺鼻的感覺，

美娜圖塔植萃3合1染髮劑遮蓋白髮時也呵護髮質，頭髮的柔軟度也頗優秀。

可用來修復受損髮質、保護頭皮濕潤，染髮同時也修復秀髮~

在家自己染髮也可以輕鬆自然，輕鬆遮蓋白髮!

染後秀髮光澤柔順、輕鬆遮蓋白髮!頭髮閃亮亮的就有新氣象，尤其是陽光照耀下的髮絲光澤又顯亮，輕鬆遮蓋白髮，整個好自然!!

不論是味道或髮色都好優秀，輕鬆完成閃亮亮髮色~美娜圖塔植萃3合1染髮劑~讓人一次就愛上!

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原文來源：大手拉小手♪ 喬伊絲's旅活。流浪ing ♪