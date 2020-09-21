染髮劑推薦(可白髮染)，安全健康染髮、天然有機添加的美娜圖塔 mea natura！

這次體驗的是美娜圖塔 mea natura的染髮劑～

最後會同場加映護色洗髮精/護髮潤髮乳，

建議日常搭配使用效果更好喔～

先來看看染之前的樣子吧～

話說我的白髮都偷偷地長在瀏海裡面，

真的是跟媽媽一模一樣，

小時候都會幫她一根一根拔白髮，

但現在換作自己～其實我連白髮都很捨不得拔，

也很怕傷害毛囊啊！

萬一之後都長不出來怎麼辦QQ。

而且滿頭白髮是要拔到禿頭為止嗎（笑）

人到了輕熟齡，

臉長得再可愛，

只要被發現白頭髮就很難藏住年齡

另外，因為先前有漂過，

下半部髮尾髮質已經傷到～～

接近枯黃的稻草色。

我選的是美娜圖塔植萃紅石榴染髮劑4.5號-深棕紅，

總覺得偏紅的髮色就是更顯白～

之前使用家用染髮劑的味道大部分都很刺鼻，

這罐的味道不會讓呼吸道有嗆嗆的感覺，

不過還是建議使用前一定要先做局部皮膚測試看看。

美娜圖塔植萃紅石榴染髮劑內容物有：

原文/中文說明書、

一劑（軟管）二劑（瓶裝）

洗髮精、潤髮精華

塑膠手套

其實說明書已經有詳細講解，

掃QRcode還有影片操作教學，

步驟簡單明確，很容易上手。

軟管盒蓋有尖角方便戳孔

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將一劑(軟管)加到二劑(瓶裝)再均勻搖晃均勻即可

搖晃均勻、氧化完全之後就可以抹到頭髮上。

我髮量算蠻多的，

目前是稍微過肩的長度，

只開一罐美娜圖塔植萃紅石榴染髮劑就綽綽有餘，還嫌太多哩。

避開頭皮擠上接近髮根處，

用梳子慢慢梳開。

這部分如果有人幫忙的話會更好（比較不容易抹到頭皮上），

但自己對鏡操作也能簡單勝任啦！

把頭髮分成好幾層上染膏以免有漏掉。

確保整頭都有塗抹到，

之後就可以戴上浴帽、在家走來走去等30-40分鐘過去～

內附的洗髮精

也是足夠洗2-3次的大份量。

而且用一點點泡泡就超多

潤髮精華則是1:1參水之後抹上頭皮沖乾淨即可。

就像一般潤髮乳的用法～

使用美娜圖塔植萃紅石榴染髮劑

染完之後不只髮質沒有變差反而覺得超優，

吹乾之後直接用手指撥可以直接滑到底你看看！

內層本來有很多白髮，

也都有過色喔。

室內黃光下髮色比較低調，

紅色調不明顯

強烈自然光底下就有超美的紅寶石色澤

上半部接近頭頂的顏色是沒漂染過的原生髮染出來的效果～

給沒有漂過頭髮的美女們參考

染髮前 ⬆️

染髮後⬇️

48HR後，日常洗髮建議搭配

美娜圖塔有機紅石榴亮麗護色洗髮精

（偷偷告訴大家現在在官網買染髮劑就送這罐唷 )

這罐洗髮精的用量蠻省的～

很容易搓出大量細緻泡泡

還有這瓶鎖色修護護髮乳

味道屬於淡淡的花果香

一起帶走收藏吧～

以上，分享給大家～～

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原文來源：喵美小姐＆鯊魚先生