【染髮劑推薦】美娜圖塔 mea natura植萃染髮劑讓你健康染髮，白髮染髮也OK！天然有機添加，通過敏感檢測，染洗護一次搞定，DIY染髮好安心～

你是喜歡在家DIY染髮的人嗎？你知道染髮劑的選擇十分重要嗎？

自從成為媽咪的染髮小幫手，愛美也要顧及頭皮與髮絲的健康

因此我對於染髮劑的挑選上越來越嚴格

成分不夠天然，不要！

有阿摩尼亞成分，不要！

沒通過敏感認證，不要！

顯色度不夠，不要！

在我犀利的把關之下，我選擇了「美娜圖塔植萃三合一染髮劑」

裡頭內含有機植萃添加，而且不含阿摩尼亞、通過歐盟實驗室敏感肌檢測

給媽媽染髮就是要用最高規格選出最安全又顯色的染髮劑！

到底多厲害？快來看我的開箱分享吧～

美娜圖塔mea natura是一款100%希臘原裝進口的植萃染髮劑

美娜圖塔mea natura染髮劑的顏色選擇相當多～

最後我選了植萃橄欖染髮劑6.1號自然棕色

畢竟黑色染多了，總是希望媽媽在夏天的髮色可以多一點變化​

盒身側面有清楚標明盒裝內容物，以及染髮諮詢相關的聯絡方式、官網

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盒身底部則是有製造日期跟有效日期，讓消費者能清楚確認產品效期

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開箱瞧瞧～裡頭的東西很豐富呢～

有第一劑染髮膏、第二劑氧化劑瓶、鎖色洗髮露、護髮精粹、手套，以及重要的中英文說明書！

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如果沒有空慢慢看文章

也有動態的美娜圖塔植萃三合一染髮劑染髮影片分享唷～

歡迎點開影片觀看更清楚！

對了！現在到官網買染髮劑就免費贈送同品牌紅石榴護色髮浴！！！

天啊！廠商也太佛心了吧！！全新一罐300ML呢！免費送給你！

染髮後最需要的就是鎖色護色，這樣才能讓漂亮髮色維持得更持久

美娜圖塔連這一點都為大家設想好了～

讓大家染髮之後不用再煩惱該買哪款護色洗髮精

現在買染髮劑就直接送你一罐！！！

這麼貼心又佛心的活動也只在美娜圖塔官網喔！

有興趣的朋友千萬不能錯過～

美娜圖塔植萃三合一染髮劑準備就緒之後，就是幫媽咪染髮的時間啦～

媽咪有一段時間沒染髮，髮根處果然又冒出不少白髮

您的染髮小幫手已上線！！

趕緊將第一劑跟第二劑結合在一起吧～

首先，先打開第二劑的罐子，裡頭是乳白色的氧化劑，沒有奇怪氣味

接著打開第一劑染髮膏的瓶蓋，全新未拆封的狀態，別忘了幫它戳個洞喔！

6.1號的自然棕色染髮劑，小心翼翼地擠進第二劑的罐子中

染髮劑擠出的同時，完全沒有聞到阿摩尼亞的臭味！真的沒臭臭喔！

60g的染髮劑+60g的氧化劑，短髮的話使用一盒是剛剛好的唷～

如果你是超過肩膀的長頭髮，建議使用兩盒喔～

美娜圖塔染髮劑中還有附上一組透明手套

手套穿戴完成後，就趕緊搖勻染髮劑吧！混合均勻之後，就要上工啦！

我個人習慣染髮時要配合「染髮梳」

雖然盒內沒有附上染髮梳，不過家中有蠻多這類梳子，所以這部分倒是無所謂，重複使用才不會造成浪費！

關於美娜圖塔植萃染洗護三合一染髮劑，使用前一定要先閱讀說明書喔！

雖然美娜圖塔植萃染髮劑已經有經過歐盟實驗室敏感肌檢測

但是如果自己本身是屬於容易過敏的人，為了保護自己，會建議大家染前48小時先做皮膚測試，確認肌膚是否有過敏反應喔！

另外，如果皮膚處於過敏發炎狀態、病後恢復、生理期、懷孕期間等狀況，都建議避免染髮！

準備染髮啦

媽咪目前的髮色狀態：雖然髮尾跟髮中的黑色還算多

但是髮根處跟頭髮內層的白髮都出來見客啦～～安捏真的不行～～

染髮劑準備就緒，只要轉開瓶口的小瓶蓋就能使用囉～

第一次使用來自希臘的美娜圖塔植萃三合一染髮劑，效果到底會如何呢？

先擠出一些染髮劑在梳子上

6.1號自然棕色的植萃染髮劑並沒有誇張濃黑的顏色，而是淡淡的米膚色

而且擠出來的染髮劑充滿天然植萃的花草芳香，完全沒有任何臭味

因此染髮的同時，天然植萃的香氣讓我跟媽咪都覺得染髮也是一種舒服的享受～

不用聞到臭臭阿摩尼亞味，空氣超清新呀！

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美娜圖塔植萃染髮劑相當濃稠，擠在頭髮上也不容易滴落～用梳子梳開也能輕鬆均勻上色

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一罐染髮劑對於短髮的媽咪來說，其實還有剩三分之一呢！

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不過因為媽咪的白髮較多，鬢角跟耳後的白髮可以多塗上幾層，加強上色

為了能夠有效遮蓋白髮，我讓媽咪等待了大約50-60分鐘​

染髮後，準備洗頭沖乾淨啦～

這時候別忘了使用美娜圖塔植萃染髮劑中附贈的鎖色洗髮露跟護髮精粹！

這兩樣非常重要喔！

鎖色洗髮露可以為剛上色的髮絲增加髮色維持度！

洗完頭髮請務必使用這罐迷你的護髮精粹

使用方式為「護髮精粹與水的比例使用1:1做調和」

調和過後變成乳白色的護髮精華液

別小看這一杯護髮精粹，媽咪說超級好用呢！

洗淨後的頭髮塗抹上護髮精粹，髮絲不但沒有出現不適的油膩感，取而代之的是舒服滑順潤澤感！

而且滿滿的植萃草本香氣，宛如美髮沙龍般的享受呀！

剛洗好頭髮的媽咪，護髮之後髮絲變得更加閃亮動人

而且頭髮真的好香啊！跟其他品牌臭臭染髮劑完全不同

接著吹乾頭髮瞧瞧染髮後的效果吧！

哇喔，第一次使用美娜圖塔植萃染髮劑的效果非常好呢！

染劑上色度相當好，髮色也十分自然飽和

而且護髮過後的頭髮光澤度超讚啊！

隱藏在內層的白髮通通成功均勻過色

由於我使用的是6.1號自然棕色，因此髮根的白髮都有順利上色，原本黑髮的部分則是變成黑棕色

媽咪染髮後的新造型

不論是正面、側面，全都很有型啊！

自然棕的髮色在光線照射下多了一份年輕感跟輕盈度呢！

染髮前後的差異

染髮前的白髮超級囂張，尤其是髮根處的新生白髮太煞風景啦！

染髮後變成充滿光澤感的深棕色，頭皮看起來也比之前更健康了呢！

隱藏在後腦勺的白髮們，一般來說自己染髮是處理不到的

不過媽咪有我這位染髮小幫手，白髮通通out！

原本髮鬢斑白的媽咪，在植萃染髮劑的加持下變得烏黑亮麗

髮質看起來也比以前更好了呢！

原本頭髮內層藏有超多白頭髮，隨意掀開都是各種白髮驚喜 >"<

現在通通變成黑棕色囉！媽咪再也不怕撥頭髮時白髮露出好尷尬！

現在愛怎麼撥髮就怎麼撥～擁有一頭光彩動人的秀髮不是夢～

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初次與媽咪一同體驗美娜圖塔植萃染髮劑

不論是幫忙染髮或是被染髮 ♥ 我們母女都給予五星級的滿意度喔！

✔沒有刺鼻難聞的阿摩尼亞味，只有天然植萃草本花香

✔沒有防腐劑、重金屬、人工香料，只有歐盟有機植萃添加，溫和不刺激頭皮

✔乳霜質地、不易滴落在地上，染髮上色效果佳，輕鬆沖洗不易殘留肌膚

✔染髮＋洗髮＋護髮一氣呵成，買染髮劑還送護色髮浴！呵護秀髮，一次滿足

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白髮蒼蒼的阿公阿嬤含飴弄孫畫面已經落伍啦～

看看染髮後的阿嬤變得多麼青春呀！照樣能跟可愛的孫子共享天倫之樂～

髮色的改變，讓阿嬤氣色變好了，人也變年輕了！

整體看起來更有朝氣活力、更顯健康自信！

有白髮困擾或是追求DIY健康染髮的你

美娜圖塔mea natura有多達10種豐富髮色可選擇

而且上色效果明顯、髮色飽和度超美！

美娜圖塔的洗染護三合一植萃染髮劑，絕對是CP值最高的染髮首選喔！

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原文來源：可可の玩樂日記