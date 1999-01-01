【即期良品】紅石榴潤沁沐浴乳300ml(敏弱肌膚適用)-2026.10

【即期良品】效期至西元2022年/01月/31日 （數量極少即將售完）

【美娜圖塔】紅石榴潤沁沐浴露

容量：

300ml

成分：

萃取自天然植萃有機紅石榴籽油、亞麻仁籽萃取、歐洲越桔、糖槭及甜橙等天然草本潔淨因子，蘊含多重維他命A、E、獨特石榴多酚及花青素，透明質地能溫和潔淨肌膚舒緩壓力，軟化角質並收斂肌膚，幫助平衡肌膚PH值，有效延緩肌膚老化，給予肌膚亮白新風采。清潔同時滋潤，淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。

使用方式：

※內含天然植物萃取且無化學起泡劑，建議搭配沐浴球使用達到更好的肌膚體驗。