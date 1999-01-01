【即期良品】紅石榴潤沁沐浴乳300ml(敏弱肌膚適用)-2026.10

此商品參與的優惠活動
【即期良品】效期至西元2022年/01月/31日 （數量極少即將售完）
【美娜圖塔】紅石榴潤沁沐浴露
容量：
300ml
成分：
萃取自天然植萃有機紅石榴籽油、亞麻仁籽萃取、歐洲越桔、糖槭及甜橙等天然草本潔淨因子，蘊含多重維他命A、E、獨特石榴多酚及花青素，透明質地能溫和潔淨肌膚舒緩壓力，軟化角質並收斂肌膚，幫助平衡肌膚PH值，有效延緩肌膚老化，給予肌膚亮白新風采。清潔同時滋潤，淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。
使用方式：
※內含天然植物萃取且無化學起泡劑，建議搭配沐浴球使用達到更好的肌膚體驗。
【使用方法】
洗澡順序建議從上到下的清潔沖洗。
先洗頭，再洗背部、胸部、正面、上肢肘部、膝蓋、腿部、腳底，最後再洗臉。
這樣清潔順序可以防止洗沐品沒沖洗乾淨，導致皮膚粗糙，像是洗完澡才洗頭，沖頭的時候，洗髮精、護髮乳會沖到身體肌膚上，沒沖乾淨很容易殘留在身體肌膚上，可能會造成堵塞、肌膚乾燥。
【產品規格】
．容量：300ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)
────
紅石榴潤沁沐浴乳300ml(敏弱肌膚適用)
─ PH5.5弱酸性，溫和潔淨肌膚
✔溫和潔淨肌膚，洗後清爽不黏膩殘留、不乾澀緊繃
✔淡雅天然香氛，舒緩一天的疲憊
✔富含「甜菜鹼」溫和潔淨成分、以及「有機紅石榴籽」、「歐洲越桔果萃取」等養護成分
──
✔通過歐盟敏感肌膚檢測
✔歐盟有機成分認證
🚫無添加SLS,SLES清潔成分
🚫無添加PARABEN防劑
🚫無添加ALCOHOL酒精
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)