橄欖微分子馥活油霧160ml(頭髮&全身肌膚)(免沖洗)

#專為「滋養全身肌膚」、「修護頭髮」設計！ #「好吸收」、「清爽不黏膩」、「延展性佳」、「30秒」完成全身保養！ #富含「紅花籽油」、「荷荷巴油」、「摩洛哥堅果油」等6種高濃度而輕盈的有機萃取油滋養增進肌膚平滑度、滋潤髮絲並增加頭髮對抗高溫的保護力

100%希臘原裝進口 敏弱肌適用．歐盟有機成分認證

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商品編號: mea_natura_olive_dryoil_160

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