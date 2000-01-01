橄欖微分子馥活油霧160ml(頭髮&全身肌膚)(免沖洗)

#專為「滋養全身肌膚」、「修護頭髮」設計！
#「好吸收」、「清爽不黏膩」、「延展性佳」、「30秒」完成全身保養！
#富含「紅花籽油」、「荷荷巴油」、「摩洛哥堅果油」等6種高濃度而輕盈的有機萃取油滋養增進肌膚平滑度、滋潤髮絲並增加頭髮對抗高溫的保護力
100%希臘原裝進口 敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
優惠售價
NT$599
NT$1,200
商品編號: mea_natura_olive_dryoil_160
供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動
加入最愛 已銷售: 394 件 此商品 「 最高 」可以折抵紅利 59 點 (約等於 NT$59 )
商品介紹

【美娜圖塔】橄欖微分子馥活油霧160ml-(頭髮&全身肌膚)(免沖洗)

容量：
160ml

成分：
★專為「滋養全身肌膚」、「修護頭髮」設計！
★「好吸收」、「清爽不黏膩」、「延展性佳」、「30秒」完成全身保養！
★富含「紅花籽油」、「荷荷巴油」、「摩洛哥堅果油」等6種高濃度而輕盈的有機萃取油，滋養增進肌膚平滑度、滋潤髮絲並增加頭髮對抗高溫的保護力


使用方式：
直接噴灑於肌膚並以指腹推開；乾溼髮皆可使用。

規格說明

容量：
160ml

保存期限：
3年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

其他：
嚴選希臘克里特島有機農場最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PETRALEUM石油化學衍生物與PHTHALATE塑化劑
無添加PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

相關商品
紅石榴果籽臉部去角質100ml(天然紅石榴籽＆不含塑膠微粒)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
紅石榴果籽臉部去角質100ml(天然紅石榴籽＆不含塑膠微粒)
已銷售：421
NT$330
橄欖頭皮養護洗髮精300ml(一般至油性髮質適用)
敏弱頭皮適用．歐盟有機成分認證
橄欖頭皮養護洗髮精300ml(一般至油性髮質適用)
已銷售：810
NT$330
橄欖保濕修護洗髮精300ML(受損分叉髮質適用)
深層修護 x 柔順髮絲
橄欖保濕修護洗髮精300ML(受損分叉髮質適用)
已銷售：758
NT$330
紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)
已銷售：295
NT$599
已加入購物車
已更新購物車
網路異常，請重新整理