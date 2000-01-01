橄欖喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)

#通過歐盟敏感肌膚檢測
#歐盟有機成分認證
#無添加酒精
#無添加礦物油
#無添加PARABEN防腐劑
#無添加致敏香精
100%希臘原裝進口 敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
優惠售價
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商品編號: mea_natura_olive_bodycream_250
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商品介紹

【美娜圖塔】橄欖喚膚滋養霜

容量：
250ml

成分：
溫潤滋養霜是身體乾燥時的絕佳伴侶，來自克里特島所萃取的最高等級Extra virgin橄欖油，為肌膚帶來無微不至的柔適呵護。富含高濃度的乳木果脂針對膝蓋、手肘等易龜裂處很有幫助，沐浴後用指腹的力量按摩，不僅能舒緩肌膚，強化保濕效果。


使用方式：
塗抹後以指腹輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助

規格說明

容量：
250ml

保存期限：
3年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

其他：
嚴選希臘克里特島有機農場最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PETRALEUM石油化學衍生物與PHTHALATE塑化劑
無添加PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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