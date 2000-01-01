橄欖喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)

【美娜圖塔】橄欖喚膚滋養霜

容量：

250ml

成分：

溫潤滋養霜是身體乾燥時的絕佳伴侶，來自克里特島所萃取的最高等級Extra virgin橄欖油，為肌膚帶來無微不至的柔適呵護。富含高濃度的乳木果脂針對膝蓋、手肘等易龜裂處很有幫助，沐浴後用指腹的力量按摩，不僅能舒緩肌膚，強化保濕效果。



使用方式：

塗抹後以指腹輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助