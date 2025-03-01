【即期良品】橄欖豐盈髮膜250ml(歐盟有機認證)-2025.10

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【即期良品】效期至西元2024年/4月/30日 （數量極少即將售完）
【使用方法】
塗上髮膜前，應該先輕扭或是用毛巾印乾頭髮上的水分至半乾狀態，然後將髮膜均勻塗抹於頭髮中至尾段。
想加強護髮效果，可以用保鮮紙或浴帽將頭髮包裹起來，這樣做能防止頭皮表層熱氣散失，加上浴室裏的水蒸氣能讓毛鱗片充分打開，吸收髮膜中的營養成分。
靜待5-10分鐘後，就可以徹底清洗乾淨。
【產品規格】
．容量：250ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)
橄欖豐盈髮膜250ml(乾損髮質/滋潤)
─ 深層修護髮芯，還原強健秀髮
✔專為「髮絲受損」、「乾躁分叉」的你設計
✔瞬效修護，還原輕盈柔順
✔富含「有機橄欖油萃取」、「乳油木果脂」、「摩洛哥堅果油」萃取等修護成分
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✔通過歐盟敏感肌膚檢測
✔歐盟有機成分認證
🚫無添加矽靈Dimethicone
🚫無添加SLS,SLES界面活性劑
🚫無添加PARABEN防劑
🚫無添加ALCOHOL酒精
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)