植萃橄欖染髮劑(4號-棕黑色)60G大容量 ▌白髮染髮專用 ▌天然植物染髮成分添加

【mea natura 美娜圖塔】100%希臘原裝進口，有機保養品牌 | 白髮染髮專用 | 天然植物成分添加 | 全系列共10色 | 專為白髮染髮設計

-白髮有效過色：50年專利配方，持色2個月不褪色

-天然植物成分添加：有機認證成分，溫和不傷頭皮

-染．洗．護髮三件組合：自己在家也能輕鬆搞定

專為白髮困擾的你而設計的植萃染髮劑，天然植物染髮成分添加，通過歐盟有機成分認證。溫和染髮不傷頭皮、不傷身，取得歐盟ISPE敏感頭皮認證，以最嚴格的標準，為你和家人的健康安全把關。盒內包含染髮、洗髮、護髮三件組，讓你自己DIY染髮，也能輕鬆染出自然髮色。





．第一劑Color cream 60ml x 1

．第二劑Color developer 60ml x1

．鎖色洗髮精20ml x1

．護髮精粹10mlx1

．透明手套 x 1雙

．中/英文完整使用說明書

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▌注意事項：

每次染髮前，皆須做皮膚測試，並詳閱盒內使用說明書內容再使用

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▌使用方法

【使用前】

1、使用前2天，建議先不要洗頭，讓頭皮油脂形成自然保護層。

2、使用前2天，建議不要使用任何造型品、護髮產品，避免上述2個產品阻隔染髮劑的效用。

【使用時】(5步驟)-可參考影片完整說明

1、【擠】-將第一劑染髮劑(像牙膏狀的那一個)，擠入第二劑瓶中(有尖嘴的瓶子)

2、【搖】-用力搖晃瓶身，將兩劑均宦混合

3、【梳】-梳開瀏海，均勻將染髮劑塗上

4、【分】-調整頭髮分線，由左而右塗抹髮根

5、【敷】-針對白髮較多的部分，敷上多一些染髮劑

靜待40分鐘後，以盒內附的「洗髮精」沖洗乾淨。

使用盒內附的護髮安瓶，完成護髮(需沖洗)

安瓶使用方式1 – 直接將安瓶倒在洗好的頭髮，均勻抹在頭髮，靜置30秒～1分鐘後，沖洗乾淨，即可馬上感受頭髮柔順。

安瓶使用方式2– 直接將安瓶和水，以1:1的比例混合並攪拌成水乳狀，均勻抹在頭髮，靜置30秒～1分鐘後，沖洗乾淨，即可馬上感受頭髮柔順。

【使用後】

染髮後隔天即可正常洗髮護髮，建議使用同品牌護色洗髮精，更能增加染髮持色時間，並同時護髮。

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▌商品規格

．規格：60G(內含染髮劑、護色洗髮精、染後專用護髮安瓶)

．保存期限：3年

．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)

．總公司直營，非平輸水貨，品質有保障。