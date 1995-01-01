【林三益】T型臉部推推棒(盒裝)

【使用方法】

【拉提】: 搭配保養品由鼻翼往兩頰、由下往上做拉提。

【頸部淋巴按摩】: T字面由下顎往耳後一直延伸到肩膀，直至肩胛骨，進行按壓，緩解肩頸痠痛。

【商品規格】

品名：T型臉部推推棒

材質：鋅合金



【清潔方式】

搭配乳液或油類產品使用完畢，以乾紙巾將表層擦拭乾淨即可，不須水洗。

※提醒：

金屬商品不論是灰塵或保養品等沾覆在上面久了未做清潔皆會形成黑點，時間一長便會咬緊在表面上，容易造成鏽蝕的狀 況。使用完畢請將表面擦拭乾淨．如長期不使用，建議以塑膠袋包妥(夾鏈袋最佳)，防止空氣中的灰塵沾覆。



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。



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【林三益LSY】T 型臉部推推棒(盒裝)

✔V臉神器 ✔拉提按摩 ✔淋巴經絡

──告別疲態，喚活沉睡美顏肌

──臉部拉提×放鬆眼部×頸肩按摩

──T型設計貼合臉部，強化效果

──鋅合金防水材質，可水洗不生鏽

──T 型面設計有效貼合肌膚，達到臉部拉提、肩頸按摩的效果