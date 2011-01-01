橄欖撫紋鎖水馥活霜50ml(臉霜 x 眼霜)

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【美娜圖塔】橄欖撫紋鎖水馥活霜(臉霜 x 眼霜)-50ml
容量：
50ml
成分：
★專為「細紋」、「皺紋」、「敏感肌膚」煩惱的妳而設計！
★面霜 x 眼霜：一瓶兩用、撫平細紋、強效鎖水、重現肌膚彈力光澤！
★富含「黑燕麥籽」、「玻尿酸」、「向日葵籽油」等強效鎖水因子，能有即刻增強皮膚脂質層，鎖住流失水分，同時注入養分，避免秋冬乾燥水分流失，進而造成臉部紋路顯現。
使用方式：
★清潔肌膚後，取5元大小置於「眼角」、「臉部」、及「頸部」、來回輕柔按摩數次，幫助成分有效吸收。
★可當作「妝前乳Primer」使用。
★建議搭配同品牌臉部去角質及卸妝乳一同使用，效果更加。
容量：
50ml
保存期限：
3年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
其他：
嚴選希臘克里特島有機農場最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PETRALEUM石油化學衍生物與PHTHALATE塑化劑
無添加PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)