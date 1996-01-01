【Laifen徠芬】專屬配件-磁吸掛牆支架

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▌商品規格
品名： 【LaiFen徠芬】磁吸掛牆支架
尺寸：6.3 x 6.3 x 3.2 cm
材質：聚碳酸酯(PC)
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【Laifen 徠芬】磁吸掛牆支架
──內置磁鐵結構，輕輕一靠，即可吸附
──重量僅30g，吸附力MAX
──防水防潮，經得起考驗
──外出、旅行收納，或是日常存放皆合適，不浪費半點多餘空間
適用機型:Laifen Swift、Laifen SE 高速吹風機
為避免因牆面黏著力不足導致磁吸支架及吹風機掉落意外
請詳閱以下安裝使用說明:
使用方法：
1.選定一個玻璃、磁磚、貼皮木板等光滑牆面。
2.乾抹布擦乾淨要安裝的位子。
3.均勻塗抹免釘膠於支架背面。
4.上牆按緊固定約15秒。
5.請靜置24~48小時後，再掛上吹風機。
❌請勿使用於【粉刷牆、壁紙、石膏、烤漆表面】表面粗糙或無法直接承重的牆面。
❌請勿使用壓克力雙面膠帶，內附免釘膠為一次性使用，請慎選安裝地點。
✅可用於【玻璃、磁磚、貼皮木板】等光滑可承重並不易遭溶解粉刷之牆體(常見油漆酒精即可溶解)
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)