【Laifen徠芬】專屬配件-磁吸掛牆支架

▌商品規格

品名： 【LaiFen徠芬】磁吸掛牆支架

尺寸：6.3 x 6.3 x 3.2 cm

材質：聚碳酸酯(PC)

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【Laifen 徠芬】磁吸掛牆支架

──內置磁鐵結構，輕輕一靠，即可吸附

──重量僅30g，吸附力MAX

──防水防潮，經得起考驗

──外出、旅行收納，或是日常存放皆合適，不浪費半點多餘空間

適用機型:Laifen Swift、Laifen SE 高速吹風機

為避免因牆面黏著力不足導致磁吸支架及吹風機掉落意外

請詳閱以下安裝使用說明:

使用方法：

1.選定一個玻璃、磁磚、貼皮木板等光滑牆面。

2.乾抹布擦乾淨要安裝的位子。

3.均勻塗抹免釘膠於支架背面。

4.上牆按緊固定約15秒。

5.請靜置24~48小時後，再掛上吹風機。

❌請勿使用於【粉刷牆、壁紙、石膏、烤漆表面】表面粗糙或無法直接承重的牆面。

❌請勿使用壓克力雙面膠帶，內附免釘膠為一次性使用，請慎選安裝地點。

✅可用於【玻璃、磁磚、貼皮木板】等光滑可承重並不易遭溶解粉刷之牆體(常見油漆酒精即可溶解)

