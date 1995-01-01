【GA黃金甲】明日活力定-丨盛丨-60顆(盒裝)

【產品特色】

只要睡前吃2顆，配合生理時鐘達到最佳養生原則

最適合忙碌的你，擁有的懶人保養法

2300：睡前記得吃，兩顆活力定

2300-0300：深度好眠，同時調節生理機能

0700：增強體力，隔日充滿活力



▌食用建議

睡前2顆，配合生理時鐘達到最佳養生原則

▌葷/素：全素可用

▌保存方法

請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射

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【Q & A】

Q: 明日活力定與 GABA 寧智膠看起來都幫助睡眠，如何選擇？

A: 先分析自己睡不好的狀況是哪一種？

常熬夜勞累、容易翻來覆去、長期缺乏體力，請選「明日活力定」來幫助你睡飽飽並調整體質。

高度運轉停不下來、總是很多雜事打結，請用「GABA 寧智膠」幫助你輕鬆關機、放鬆好入睡。

Q: 明日活力定，小朋友適合食用嗎？

A: 不建議小朋友食用；三大營養素（碳水化合物、蛋白質、脂肪）及維他命、礦物質、微量元素等，應從日常飲食攝取，而且爸媽應該沒有讓小朋友累到爆肝吧？學童如有幫助入睡需求，可選擇「GABA 寧智膠」同時進行營養補充。

Q: 什麼時候使用明日活力定，效果較佳？

A: 適合睡前30分鐘內 食用2顆，配合人體生理時鐘，可幫助您入睡飽飽、隔天精神旺盛。如果已是長期缺乏體力千萬不能只靠 B 群，請從調理身體開始，至少要連續一個月，每晚睡前吃2顆「明日活力定」，才能幫助調整體質，活力體力精氣才會真正補進去！

Q: 明日活力定與 B 群的差別？

A: 長期疲累，建議別一直補充 B 群，只會讓身體一直強力運作的更累，反而其實是對身體產生內耗。**建議可以選擇「明日活力定」可以促進代謝（先排），使得身體進入修護新生狀態，幫助入睡且睡飽（中調），再加上其他營養素充滋補強身（後補），才能真正做到體質調整、增強體力。

▌注意事項

因為每個人的身體狀況都不太一樣，如果您目前處於較特殊狀態，建議您應該在食用任何保健食品或藥物前，事先與您信賴的醫師討論喔。

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▌內容物成分

膠基乙酸、L-精胺酸、微結晶狀 α-纖維素、寡肽甘肽、維生素C、刺五加萃取（刺五加萃取、麥芽糊精）、朝鮮薊萃取（朝鮮薊萃取、麥芽糊精）、豬胎盤乾燥粉末（日本）、綜合維生素礦物質（磷酸鈣、氧化鎂、維生素C、焦磷酸鐵、維生素E〔乙酸dl-α-生育醇酯〕、辛烯基丁二酸鈉澱粉、二氧化矽、水）、碳酸鈣、氧化鋅、茄鹼鹽膠、硫酸鋅、麥芽糊精、硫酸銅、維生素A（蔗糖、玉米澱粉、阿拉伯膠）、維生素A醋酸鹽、維生素E（抗氧化劑、磷酸鈣）、本多酸鈣、葉酸（葡萄糖、葉酸）、生物素（葡萄糖、生物素）、維生素B12（麥芽糊精、檸檬酸鈣、檸檬酸、維生素B12）、維生素B6、維生素D3（蔗糖、阿拉伯膠、玉米澱粉、中鏈三酸甘油酯、水、磷酸鈣、維生素D3、維生素E〔抗氧化劑〕）、維生素B1、維生素B2、三氯化鉻、硒化鈉、葡萄糖酸鋅、丁香萃取（丁香萃取、阿拉伯膠）、二氧化矽、硬脂酸鎂

▌膠囊成分

明膠、硫酸月桂酯鈉、二氧化鈦、純水、甘油、食用黃色五號、食用紅色六號、食用藍色一號

▌商品規格

品名：|盛| 明日活力定

內容量：60顆/盒

尺寸規格：

7 * 7 *11cm

保存期限：2年

製造日期：標示於包裝

投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號

▌注意事項

． 請小心存放，避免孩童取用

．特殊疾病患者食用前，請先詢問醫師或營養師

．本產品有使用植物來源成分，若有顏色變化屬自然現象請安心食用

．對寡肽甘肽過敏者、孕婦、哺乳婦女及嬰幼兒應避免食用

▌責任廠商資訊

．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司

．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號

．聯絡電話：0800-699-818

．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7

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