【GA黃金甲】GABA睿智膏｜睿｜-30包(盒裝)

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商品編號: ga_health-supplements_06_wise-balm_30
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商品介紹

規格說明

【產品特色】
．專利黃金配方比，放鬆安定加乘有感
．專利咖啡莓果10：GABA2：羅布麻萃取1
．舌下膏 - 吸收最快的劑型


▌食用建議
  1、每天1包，睡前30分鐘食用
  2、請慢慢吞入，盡量停留在口腔1-2分鐘，幫助舌下吸收
  3、放下手機，避免藍光抑制褪黑激素分泌，影響睡眠

▌葷/素：全素可用

▌保存方法
請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射

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▌內容物成分
麥芽糖漿（樹薯澱粉、水）、水、膠基乙酸、麥芽糊精、咖啡果肉粉、麴酸酵素發酵物（含GABA）、蜂蜜、檸檬酸、DL-蘋果酸、香料（香料、維生素E）、香料、葡萄藍莓複合萃取物（葡萄萃取、藍莓萃取）、羅布麻萃取、微藻精華（含DHA）、酵母萃取、麥芽糊精（含DHA）、鳳梨玉米澱粉、D-甘露糖、葵花油、抗壞血酸、脂肪酸、多磷酸鈣、磷酸鈣、香料、牛磺酸、卵磷脂（葵花）、L-抗壞血酸棕櫚酸酯、蘋果萃取。

▌商品規格
品名：GABA睿智膏
內容量：10公克/單包
熱量：26大卡/包
尺寸規格： 
單包：5 *0.5*12cm
1盒(30包)：10 * 5.5 *13cm
保存期限：2年
製造日期：標示於包裝
投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號

▌注意事項
．本品有使用植物成分，若有顏色變化及天然結晶屬正常現象，請安心食用。
．特殊疾病患者食用前，請先諮詢醫師或營養師。
．本品含有麥花粉及其製品。
．開車前與運動前請勿食用，因部分成份易助眠。

▌責任廠商資訊
．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司
．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號
．聯絡電話：0800-699-818
．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7

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【GA黃金甲】最多CEO與冠軍選手指定選用保健品牌

 

▌GA黃金甲 GABA睿智膏
-專利黃金配方比，放鬆安定加乘有感
-專利咖啡莓果10：GABA2：羅布麻萃取1
-舌下膏 - 吸收最快的劑型
-素食可食


▌適用對象
✔️ 高度運轉怕當機
✔️ 念書考試需專注
✔️ 想提升工作效率
✔️ 年長者想維持靈敏
 

▌專利黃金複方配比


【先安 – 幫助入睡】
放鬆安定 幫助入睡
．GABA麩胺酸發酵物
   取自米來源中的GABA，帶來調節機能

．專利羅布麻萃取
   榮獲美、日專利，讓心情不陰天。人體臨床研究，與GABA黃金比例具有加乘效益，有效放鬆、幫助入睡。
 

【中護 – 輕鬆有效率】
 輕鬆有效率
   ．專利咖啡莓果萃取
      原料經原廠授權章，符合美國FDA GRAS的標準，補給養分(BDNF)

 

 ．胺基乙酸
重要胺基酸，維持正常傳導，臨床實證幫助入睡

 ．專利葡萄藍複合萃取

【後睿 – 靈敏更專注】
．美國大廠專利微藻DHA
    提供可信賴omega-3來源，無過敏原，具HALAL, KOSHER認證

   ．專利蘋果萃取
    富含多酚物質如花青素，是維他命E抗氧化力的50倍

▌GA黃金甲五大保證
  -最多CEO與冠軍選手指定選用
  -百位產業菁英實名推薦
  -不含西藥、重金屬、運動禁藥
  -已投保2000萬產品責任險
  -專利咖啡莓果 原廠授權標章

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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