【GA黃金甲】葉黃素果凍｜明｜-1包(單入)

✔️ 長時間使用3C
✔️ 長時間配戴隱形眼鏡
✔️ 長時間讀書
✔️ 長時間戶外活動

───
-專利紅球藻萃取 – 植物性蝦紅素
-日本專利功效黑豆精華
-必備B-胡蘿蔔素
-智利酒果萃取
-黑醋栗萃取
-歐洲醫師然定使用然補品 – 小米草萃取
-
瑞士生技 爆量超有感：花青素 × 蝦紅素
NT$49
NT$99
商品編號: ga_health-supplements_05_lutein-jelly_1
供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動
加入最愛 此商品 「 最高 」可以折抵紅利 2 點 (約等於 NT$2 )

加價購-【官網】+加我湊免運

已加購   0   件
(本區商品可以加購   5   件)
【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共三款)-125g
售價 NT$49
加價購 NT$39
52931544,doo_medimix_01_soap,49.0,1919,99.0,deny,0.0,[淺綠] 寶貝美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共三款)-125g - [淺綠] 寶貝美肌皂,cyberbiz,|52931646,doo_medimix_02_soap,49.0,9988,99.0,deny,0.0,[橘色] 壇香美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共三款)-125g - [橘色] 壇香美肌皂,cyberbiz,|52931647,doo_medimix_03_soap,49.0,9978,99.0,deny,0.0,[深綠] 草本美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共三款)-125g - [深綠] 草本美肌皂,cyberbiz,
【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g
售價 NT$59
加價購 NT$49
56028452,doo_medimix_04_soap,59.0,9996,119.0,deny,0.0,[黃色] 薑黃美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g - [黃色] 薑黃美肌皂,cyberbiz,|56028453,doo_medimix_05_soap,59.0,9995,119.0,deny,0.0,[磚紅色] 藏紅花美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g - [磚紅色] 藏紅花美肌皂,cyberbiz,|56028454,doo_medimix_06_soap,59.0,9996,119.0,deny,0.0,[咖啡色] 岩蘭草美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g - [咖啡色] 岩蘭草美肌皂,cyberbiz,|56028455,doo_medimix_07_soap,59.0,9996,119.0,deny,0.0,[藍色] 沁涼美肌皂,【加價購】【Medimix】印度皇室藥草美肌皂(共四款)-125g - [藍色] 沁涼美肌皂,cyberbiz,
【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款)
售價 NT$99
加價購 NT$59
52982842,doo_isleaf_farbic-perfume_baby-powder_60,99.0,555,149.0,deny,0.0,寶貝粉,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 寶貝粉,cyberbiz,|52982843,doo_isleaf_farbic-perfume_white-musk_60,99.0,991,149.0,deny,0.0,白麝香,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 白麝香,cyberbiz,|52982844,doo_isleaf_farbic-perfume_rose-musk_60,99.0,992,149.0,deny,0.0,玫瑰麝香,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 玫瑰麝香,cyberbiz,|52982845,doo_isleaf_farbic-perfume_cherry-blossom_60,99.0,996,149.0,deny,0.0,櫻花香,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 櫻花香,cyberbiz,|52982846,doo_isleaf_farbic-perfume_greentea_60,99.0,997,149.0,deny,0.0,綠茶香,【加價購】【isLeaf依絲莉】衣物香氛噴霧-60ml(共5款) - 綠茶香,cyberbiz,
【加價購】【isLeaf依絲莉】蘆薈 絲瓜 保濕噴霧-120ml(共2款)
售價 NT$139
加價購 NT$99
52389711,doo_isleaf_waterspray_120_aloe,139.0,1994,399.0,deny,0.0,蘆薈 保濕噴霧120ml,【加價購】【isLeaf依絲莉】蘆薈 絲瓜 保濕噴霧-120ml(共2款) - 蘆薈 保濕噴霧120ml,cyberbiz,|52389712,doo_isleaf_waterspray_120_loofah,139.0,1997,399.0,deny,0.0,絲瓜 保濕噴霧120ml,【加價購】【isLeaf依絲莉】蘆薈 絲瓜 保濕噴霧-120ml(共2款) - 絲瓜 保濕噴霧120ml,cyberbiz,
【加價購】【淨淨】簡單柔濕巾15抽×1包
售價 NT$45
加價購 NT$39
56497882,doo_clean_wipe_15,45.0,1986,99.0,deny,0.0,,【加價購】【淨淨】簡單柔濕巾15抽×1包 - ,cyberbiz,
【加價購】【淨淨】簡單柔濕巾70抽×1包
售價 NT$99
加價購 NT$95
56497878,doo_clean_wipe_70,99.0,1994,199.0,deny,0.0,,【加價購】【淨淨】簡單柔濕巾70抽×1包 - ,cyberbiz,
【加價購】Active In 護髮精粹安瓶10ml(染燙後受損髮質專用)
售價 NT$99
加價購 NT$79
38265929,doo_farcom_activein_color_10,99.0,852,199.0,deny,0.0,,【加價購】Active In 護髮精粹安瓶10ml(染燙後受損髮質專用) - ,cyberbiz,
【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款)
售價 NT$149
加價購 NT$99
52390882,doo_bio_facewash_100_white,149.0,1988,399.0,deny,0.0,BIO超能煥白極光潔面乳(升級版)100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO超能煥白極光潔面乳(升級版)100g,cyberbiz,|52390883,doo_bio_facewash_100_golden,149.0,1997,399.0,deny,0.0,BIO金萃喚膚潔面霜100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO金萃喚膚潔面霜100g,cyberbiz,|52390884,doo_bio_facewash_100_golden-rose,149.0,1996,399.0,deny,0.0,BIO金萃玫瑰-黃金活顏潔面凝膠100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO金萃玫瑰-黃金活顏潔面凝膠100g,cyberbiz,|52390885,doo_bio_facewash_100_renew,149.0,1997,399.0,deny,0.0,BIO全效賦活柔滑面霜100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO全效賦活柔滑面霜100g,cyberbiz,|52390886,doo_bio_facewash_100_imperial-birds-nest,149.0,1995,399.0,deny,0.0,BIO膠原燕窩潔膚乳100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO膠原燕窩潔膚乳100g,cyberbiz,|52390887,doo_bio_facewash_100_water,149.0,1997,399.0,deny,0.0,BIO水感舒緩潔面霜100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO水感舒緩潔面霜100g,cyberbiz,|52390888,doo_bio_facewash_100_sakura,149.0,0,399.0,deny,0.0,BIO光透櫻花粉采潔面凝膠100g,【加價購】【BIO碧歐斯】碧歐斯洗面乳-100g(共7款) - BIO光透櫻花粉采潔面凝膠100g,cyberbiz,
商品介紹

 


 

規格說明

【產品QA】

Q1葉黃素果凍，多大的孩子可以開始補充？一天最多可以吃幾條？

A1葉黃素果凍是依循台灣衛福部規範果凍型適合添加的最高劑量，而人體一天最高能補充的葉黃素劑量不要超過30mg，所以葉黃素果凍很好吃到停不下來，或是有特別的加強需求，成人一天不要超過3條；12歲以下的孩童一天1條劑量已經很足夠。

而我們會建議3歲以下孩子不需要特別補充葉黃素果凍，最重要的是遠離少用3C產品喔。

 

Q2葉黃素果凍，孕婦也可以吃嗎？
A2保健品並非藥品，基本的攝取補充都是沒有問題的喔！
需要留意的是：葉黃素果凍成分含有黑大豆精華，如有其過敏者請避免食用喔。

Q3葉黃素果凍，如何保存？需要冰嗎？
A3葉黃素果凍每包為獨立包裝設計，亦可方便攜帶與食用；保存方式可將產品置於常溫（避免過度曝曬於陽光下）或冷藏，尤其是將葉黃素果凍冷藏後，冰涼口感風味更佳，是許多大人小孩也願意主動分享的好吃口感喔！

───

▌食用建議
每日1次，每次1包，餐後食用佳

▌葷/素：全素可用

▌保存方法
請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射

───

▌內容物成分
水、蔗糖、桃濃縮果汁、複方葉黃素（辛烯基丁二酸鈐澱粉、葡萄糖、蔗糖、葉黃素、維生素C（抗氧化劑）、水）、刺槐豆膠、菊糖粉、香料、檸檬酸鈉、金盞花萃取（含玉米黃素）、玉米糖膠、小米草萃取、β-胡蘿蔔素（β-胡蘿蔔素、葵花油、維生素E）、L-抗壞血酸棕櫚酸酯、阿拉伯膠、麥芽糊精、水、蔗糖）、DL-蘋果酸、智利西洋萵苣萃取、檸檬酸、黑醋栗萃取、黑大豆精華、蔗糖素（甜味劑）、紅蘿蔔萃取（含螯紅素）

▌商品規格
品名：葉黃素果凍
內容量：15公克/單包
熱量：14大卡/包
尺寸規格：
單包：5 *0.5*12cm
1盒(30包)：10 * 5.5 *13cm
保存期限：2年
製造日期：標示於包裝
投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號

 

▌注意事項

．本品有使用植物成分，若有顏色變化屬正常現象，請安心食用
．特殊疾病患者食用前，請先詢問醫師或營養師
．為維持水嫩口感，內含果汁，開封時請小心果汁溢出
．請細嚼慢嚥，避免噎到
．本產品含大豆類及其製品


▌責任廠商資訊
．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司
．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號
．聯絡電話：0800-699-818
．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7

───

【GA黃金甲】最多CEO與冠軍選手指定選用保健品牌

 

▌GA黃金甲 葉黃素果凍
-黃金10:2配方 |  葉黃素與玉米黃素
-爆量花青素-黑豆、黑醋栗、智利酒果萃取
-爆量蝦紅素-專利紅球藻萃取、保護力>維他命C6000倍
-果凍型口感-方便好入口，小朋友也超愛
-素食可食


▌適用對象
✔️ 長時間使用3C
✔️ 長時間配戴隱形眼鏡
✔️ 長時間讀書
✔️ 長時間戶外活動
 

▌3大成分重點，超級給力

 

【使用美國國衛院AREDS2 五年大型人體研究】
黃金配方比 | 葉黃素與玉米黃素 102

【多項功效專利葉黃素】
游離型葉黃素Flora GLO Lutein

【足量添加，最有感】

 

▌6大優勢

【專利紅球藻萃取 – 植物性蝦紅素】
採用專利製程的紅球藻萃取「植物性蝦紅素」，實驗證實青春還原力作用No.1，保護力遠高於維他命C

【日本專利功效黑豆精華】
擁有花青素之最是維他命E抗氧化力的50

【必備B-胡蘿蔔素】
發揮維生素A的功用，有助於維持在暗處的視覺

【智利酒果萃取】
富含花青素與高多酚

【黑醋栗萃取】
擁有藍莓2倍以上花青素，促進循環

【歐洲醫師然定使用然補品 – 小米草萃取】
特別添加小米草萃取，歐洲古老草本配方，如同吃的天然晶潤水，潤澤度加倍

【果凍劑製程，也是我們高成本來源】
天然純素且全方位，如同零食般的果凍口感
不怕忘記吃，冰過更好吃

 

▌GA黃金甲五大保證
-最多CEO與冠軍選手指定選用
-百位產業菁英實名推薦
-不含西藥、重金屬、運動禁藥
-已投保2000萬產品責任險

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

相關商品
紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)
NT$599
橄欖喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)
舒緩同時鎮定，好吸收不黏膩
橄欖喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)
NT$490
橄欖清爽身體乳250ml(敏弱肌膚適用)
舒緩乾裂，好吸收不黏膩
橄欖清爽身體乳250ml(敏弱肌膚適用)
NT$440
紅石榴強韌豐盈洗髮精300ml(扁塌細軟髮質適用)
還原髮根強韌豐盈
紅石榴強韌豐盈洗髮精300ml(扁塌細軟髮質適用)
NT$330
已加入購物車
已更新購物車
網路異常，請重新整理