【GA黃金甲】4號太空能量膠-丨GA GEL丨-10包(盒裝)

✔長時間運動者
✔戶外運動愛好者
✔健身愛好者
───
-．碳水補給-五大複合型碳水，吸收效率更佳
．電解質平衡-每包等於一顆鹽碇
．幫助增強體力耐力-牛磺酸、BCAA、輔酶Q10
瑞士生技 能量神器 × 運動補給必備
NT$599
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商品編號: ga_health-supplements_02_ga-gel_10
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商品介紹

規格說明

【Q & A】

Q1太空能量膠是否要搭配水食用
    太空能量膠是在運動過程中食用的，食用當下可不用配水，但依照自行設定的補水時間，仍需要補充足量水分，才可提供身體動力，維持運動表現。

Q2一般常見的果膠多為1-2種的糖類添加，為什麼太空能量膠要加入高達5種的糖類？
    研究顯示，當我們運動時，食用多種醣類比只用一種醣(如葡萄糖)可有效率的被轉化為能量。因為身體食用醣類後，會先吸收小分子的單醣，在這吸收的過程中，也同時將較大分子的雙醣轉換為小分子，逐漸吸收轉換，透過多醣類，避免在單次單醣的高攝入量所引起不適。

Q3為什麼太空能量膠除了醣類，另外加入複方成份？
    我們想提供的不只是熱量補給，還有幫助運的中時常遇到的問題：補充流汗所流失的電解質，添加電解質(鈉、鉀、鈣、鎂)舒緩運動產生的不適感；沒力無法續航，添加牛磺酸、BCAA、Q10，幫助增強體力、延續運動表現。一次補足運動所需，與你重返最佳狀態。

Q4對於運動表現，太空能量膠和力捷凍有什麼差異
    太空能量膠 – 提供身體在運動中所需要的能量(指碳水化合物轉換所需肝醣)
    力捷凍 – 提供生成ATP，運動前中後快充能量、持續力、恢復力

Q5請問素食者可食用嗎？
    全素可食用

Q6有哪些特殊情況不可食用？
    因含有Q10，建議十五歲以下小孩、懷孕或哺乳期間及服用抗凝藥品(warfarin)之病患，不宜食用

───

▌運動中建議用量
每小時食用1-2包，搭配GA黃金甲力捷凍，運動增補可加倍

▌葷/素：全素可用

▌保存方法
請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射

───

▌內容物成分
麥芽糖(樹薯粉、水)、水、葡萄糖、麥芽糊精、果糖、牛磺酸、檸檬酸、DL-蘋果酸、香料、乳酸鈣、氯化鈉、氧化鎂、氯化鉀、玉米糖膠、綜合胺基酸(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸、卵磷脂)、輔酵素Q10

▌商品規格

品名：4號太空能量膠盒裝
內容量：45公克/單包
熱量：125.2大卡/包
尺寸規格： 
單包：5 *0.5*12cm
1盒(10包)：10 * 5.5 *13cm
保存期限：2年
製造日期：標示於包裝
投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號

▌注意事項
．本品有使用植物成分，若有顏色變化屬正常現象，請安心食用。

───

 

 

【GA黃金甲】最多CEO與冠軍選手指定選用保健品牌

 

▌GA黃金甲 4號太空能量膠 - | GA GEL | - CT鐵人聯名

-五大複合型碳水：易消化，吸收效率更佳，進而提供穩定持久的能量供應。
-每包相當於ㄧ顆鹽錠含量（鈉、鉀、鈣、鎂），有助於減緩在運動中因大量流汗，而產生的不適現象，維持身體機能上穩定。
-添加牛磺酸、BCAA及輔酶Q10：幫助增強體力耐力，提升整體運動表現。
-無添加防腐劑、色素

 

▌適用對象
✔️ 長時間運動者（馬拉松、三鐵等）
✔️ 戶外運動愛好者（單車、登山等）
✔️ 健身愛好者
✔️ 專業運動員

 

▌GA黃金甲品質保證
-運動禁藥未檢出
-365項西藥未檢出
-重金屬未檢出
-投保2000萬產品責任險
-CEO與冠軍指定選用

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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