【FARCOM】去屑舒活淨髮浴300ml(頭皮去屑/敏感乾性頭皮適用)

✔專為「細小白點頭皮屑」「乾性缺水頭皮」而設計
✔溫和去屑 × 滋養頭皮，減少細屑尷尬，重現彈力
✔富含「Piroctone Olamine」去屑成分，「維生素B3、B5」
100%希臘原裝進口 溫和去屑．滋養頭皮
NT$399
NT$800
商品編號: farcom_shampoo_dandruff_300
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商品介紹

去屑洗髮精


去屑洗髮精

規格說明

商品： 

去屑舒活淨髮浴

容量：
300ml

成分：
如瓶身所示

保存期限：
5年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

使用方式：
洗淨頭髮後，均勻塗抹髮梢並輕柔按摩，待三分鐘後以溫水沖洗即可感受絲滑秀髮之迷人魅力。
建議搭配髮控SERI系列護髮產品使用，潔淨頭皮修護髮芯效果更佳。

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【FARCOM髮控】去屑舒活淨髮浴300ml | (頭皮去屑/敏感乾性頭皮適用)
  ───溫和去屑．滋養頭皮

★專為「細小白點頭皮屑」「乾性缺水頭皮」而設計
★溫和去屑 × 滋養頭皮，減少細屑尷尬，重現彈力
★富含「Piroctone Olamine」去屑成分，「維生素B3、B5」

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
 

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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