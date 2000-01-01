【FARCOM】去屑舒活淨髮浴300ml(頭皮去屑/敏感乾性頭皮適用)

✔專為「細小白點頭皮屑」「乾性缺水頭皮」而設計

✔溫和去屑 × 滋養頭皮，減少細屑尷尬，重現彈力

✔富含「Piroctone Olamine」去屑成分，「維生素B3、B5」

100%希臘原裝進口 溫和去屑．滋養頭皮

NT$399 NT$800

商品編號: farcom_shampoo_dandruff_300

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