【ESC英國製皂】香氛保濕護手霜-小刺蝟(檸檬&甜橙)-75ml

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【使用方法】
護手霜的用量約為五元大小！ 首先將護手霜擠在手心，用雙手塗抹均勻，這樣能讓護手霜升溫，肌膚更容易吸收。 塗抹時要針對易乾燥的手背重點加強，建議輕柔搓揉雙手減少傷害肌膚。
【商品規格】
．品名：香氛保濕護手霜-知更鳥(葡萄柚香)-75ml
．規格：
．容量：75ML
．款式：4款
．保存期限：5年
．製造日期：標示於包裝
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【英國製皂】英國香氛護手霜 75g | 共4款
一抹鎖水，隱形守護雙手
──乳油木果油保濕成分
──珍貴蘆薈精華、蜂蠟精華添加
──洗手也不會沖掉，不需常常補擦
──英國調專業調香，療癒的香味讓生活更有儀式感
★100%英國原裝進口
★純植物油製成，符合純素友善製造
★100%可回收材質，不含塑料
★長期手乾、乾裂、脫皮首選，冬天都靠它
★質地輕盈好吸收，形成隱形保護膜，守護您的雙手
★洗手也不會沖掉，不需常常補擦
★多款幸福香氛．送禮心意首選
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)