【ESC英國製皂】香氛保濕護手霜-小刺蝟(檸檬&甜橙)-75ml

【使用方法】

護手霜的用量約為五元大小！ 首先將護手霜擠在手心，用雙手塗抹均勻，這樣能讓護手霜升溫，肌膚更容易吸收。 塗抹時要針對易乾燥的手背重點加強，建議輕柔搓揉雙手減少傷害肌膚。

【商品規格】

．品名：香氛保濕護手霜-知更鳥(葡萄柚香)-75ml

．規格：

．容量：75ML

．款式：4款

．保存期限：5年

．製造日期：標示於包裝



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。



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【英國製皂】英國香氛護手霜 75g | 共4款

一抹鎖水，隱形守護雙手

──乳油木果油保濕成分

──珍貴蘆薈精華、蜂蠟精華添加

──洗手也不會沖掉，不需常常補擦

──英國調專業調香，療癒的香味讓生活更有儀式感

★100%英國原裝進口

★純植物油製成，符合純素友善製造

★100%可回收材質，不含塑料

★長期手乾、乾裂、脫皮首選，冬天都靠它

★質地輕盈好吸收，形成隱形保護膜，守護您的雙手

★洗手也不會沖掉，不需常常補擦

★多款幸福香氛．送禮心意首選