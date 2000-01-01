紅石榴緊緻身體乳250ml(歐盟有機認證)

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【美娜圖塔】紅石榴緊緻身體乳
容量：
250ml
成分：
萃取有機紅石榴籽油，富含礦物質、石榴多酚及維生素E等，能強化防禦形成肌膚保護膜。獨特甘蔗、甜橙果及糖槭萃取等天然植萃成分，源源不絕迅速補充肌膚所需水分，軟化角質，防治細胞老化，使肌膚水潤柔嫩充滿彈性，瞬間恢復明亮光澤。清爽無負擔的質地，易吸收且強化肌膚保濕，沐浴後將壓頭往右轉並下壓方式壓出身體乳，用指腹的力量按摩，不僅能舒緩身體肌理，淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。使用完畢將壓頭往左轉即可固定保存，讓有效成分更持久。
使用方式：
塗抹後輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助。
容量：
250ml
保存期限：
3年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
其他：
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PHTHALATE塑化劑
無添加SILICONE矽膠
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
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