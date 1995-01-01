【Enchanteur】艾詩香奢美肌身體乳(美麗傳說)(抗老彈性)(海洋花香調)-250ml

▌商品規格

．容量：250ML

．規格：約6.5 cm * 4 cm * 18cm

．款式：3款

．保存期限：3年

．製造日期：標示於包裝

▌使用方法

1.取適量乳液

取出約10元硬幣大小的乳液於掌心。

2.確實塗抹於臉部

乳液在手掌抹開後，臉部中央往外，輕輕塗抹均勻。

3.粗糙部位可重複加強

臉上如果有比較粗糙的部位，可以再用指尖取少量乳液加強塗抹。

4.剩餘乳液可塗抹頸部

最後若手上還有剩餘的乳液，可以帶到頸部一起保養。

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【Enchanteur艾詩】法國天然香氛品牌

輕輕一抹，為您的肌膚穿上輕柔香水香氛

▌香奢美肌身體乳250ml家庭號 全系列共3款

-黃金美膚成分：Q10、維他命B3、玻尿酸、11種胺基酸、乳油木果脂、維他命E

-法國專業調香：專業SCENT TREKTM萃取技術，完美複天然植萃香氛

-好吸收不殘留黏膩：好吸收不殘留，為肌膚添加隱形保護層。

【產品特色】

▌純真愛慕-香氛身體乳 | 亮白舒緩 | 柑橘玫瑰香調

．前調：綠葉、橘子、香檸檬

．中調：玫瑰、茉莉、紫羅蘭、鈴蘭

．後調：麝香、雪松、琥珀

▌美麗傳說-香氛身體乳 | 抗老彈性 | 海洋花香調

．前調：綠葉、蜜果、初晨朝露

．中調：玫瑰、鈴蘭、茉莉

．後調：琥珀、雪松、麝香、

▌舞中仙子-香氛身體乳 | 水嫩保溼 | 甜美花香調

．前調：綠葉、牡丹、蘋果、格蓬

．中調：玫瑰、鈴蘭、茉莉、仙客來花

．後調：苔香、雪松、廣藿香、麝香