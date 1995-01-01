【Enchanteur】艾詩香奢美肌身體乳(美麗傳說)(抗老彈性)(海洋花香調)-250ml

✔黃金美膚成分
✔法國專業調香
✔好吸收不殘留黏膩
植萃香氛 × 水嫩美肌
NT$139
NT$399
商品編號: enchanteur_wipro_bodylotion_beauty_250
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商品介紹

 





 

規格說明

▌商品規格
．容量：250ML
．規格：約6.5 cm * 4 cm * 18cm
．款式：3款
．保存期限：3年
．製造日期：標示於包裝

▌使用方法

1.取適量乳液
取出約10元硬幣大小的乳液於掌心。

2.確實塗抹於臉部
乳液在手掌抹開後，臉部中央往外，輕輕塗抹均勻。

3.粗糙部位可重複加強
臉上如果有比較粗糙的部位，可以再用指尖取少量乳液加強塗抹。

4.剩餘乳液可塗抹頸部
最後若手上還有剩餘的乳液，可以帶到頸部一起保養。

▌注意事項： 
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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-黃金美膚成分：Q10、維他命B3、玻尿酸、11種胺基酸、乳油木果脂、維他命E
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【產品特色】

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．前調：綠葉、橘子、香檸檬
．中調：玫瑰、茉莉、紫羅蘭、鈴蘭
．後調：麝香、雪松、琥珀

▌美麗傳說-香氛身體乳 | 抗老彈性 | 海洋花香調
．前調：綠葉、蜜果、初晨朝露
．中調：玫瑰、鈴蘭、茉莉
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．前調：綠葉、牡丹、蘋果、格蓬
．中調：玫瑰、鈴蘭、茉莉、仙客來花
．後調：苔香、雪松、廣藿香、麝香

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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