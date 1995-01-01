【Enchanteur】艾詩香水香氛沐浴乳(紫)(普羅旺薰衣草)(舒眠花香)-510ml

【使用方法】

取適量於手心，搓揉起泡後塗抹於微濕身上，輕柔按摩後以溫水洗淨即可。

【商品規格】

品名：艾詩香水香氛沐浴乳

容量：510ml

規格：

7.5 * 5 * 23cm

款式：3款

保存期限：5年

製造日期：標示於包裝



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【Enchanteur艾詩】法國天然香氛品牌

──法國香氛 × 清新持香

▌艾詩 香水香氛沐浴乳510ml 全系列共3款

-天然香氣、清新怡人

-洗淨×香氛×保養

-洗後清爽，不黏膩不殘留

．金合歡蜂蜜：富含礦物質，高保濕力、深層滋養，舒緩肌膚乾躁不適。

．維生素B群：富含多種維生素B群、胺基酸，深層滋潤肌膚，令肌膚光澤柔嫩

．臨界膠束科技：溫和潔淨肌膚，清潔肌膚污垢及多餘油脂。



▌法國鳶尾花(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調

．前調：橙花

．中調：鳶尾花

．後調：麝香

▌五月玫瑰(橘) | 魅力花香 | 知性花果香調

．前調：玫瑰

．中調：佛手柑

．後調：麝香

▌普羅旺薰衣草(紫) | 舒眠花香 | 性感花香木質調

．前調：茉莉

．中調：薰衣草

．後調：香草