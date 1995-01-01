【Enchanteur】艾詩香水香氛沐浴乳(紫)(普羅旺薰衣草)(舒眠花香)-510ml

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【使用方法】
取適量於手心，搓揉起泡後塗抹於微濕身上，輕柔按摩後以溫水洗淨即可。
【商品規格】
品名：艾詩香水香氛沐浴乳
容量：510ml
規格：
7.5 * 5 * 23cm
款式：3款
保存期限：5年
製造日期：標示於包裝
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【Enchanteur艾詩】法國天然香氛品牌
──法國香氛 × 清新持香
▌艾詩 香水香氛沐浴乳510ml 全系列共3款
-天然香氣、清新怡人
-洗淨×香氛×保養
-洗後清爽，不黏膩不殘留
．金合歡蜂蜜：富含礦物質，高保濕力、深層滋養，舒緩肌膚乾躁不適。
．維生素B群：富含多種維生素B群、胺基酸，深層滋潤肌膚，令肌膚光澤柔嫩
．臨界膠束科技：溫和潔淨肌膚，清潔肌膚污垢及多餘油脂。
▌法國鳶尾花(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調
．前調：橙花
．中調：鳶尾花
．後調：麝香
▌五月玫瑰(橘) | 魅力花香 | 知性花果香調
．前調：玫瑰
．中調：佛手柑
．後調：麝香
▌普羅旺薰衣草(紫) | 舒眠花香 | 性感花香木質調
．前調：茉莉
．中調：薰衣草
．後調：香草
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
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．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)