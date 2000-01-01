紅石榴潤沁沐浴露300ml(歐盟有機認證)

#通過歐盟敏感肌膚檢測
#歐盟有機成分認證
#無添加SLS,SLES界面活性劑
#無添加PARABEN防劑
#無添加ALCOHOL酒精
100%希臘原裝進口 敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
優惠售價
NT$330
NT$800
商品編號: mea_natura_pome_showergel_300
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商品介紹

【美娜圖塔】紅石榴潤沁沐浴露

□PH5.5弱酸性，溫和潔淨肌膚

□富含亞麻仁、歐洲越桔草等多重維他命A,E萃取


容量：
300ml

成分：
萃取自天然植萃有機紅石榴籽油、亞麻仁籽萃取、歐洲越桔、糖槭及甜橙等天然草本潔淨因子，蘊含多重維他命A、E、獨特石榴多酚及花青素，透明質地能溫和潔淨肌膚舒緩壓力，軟化角質並收斂肌膚，幫助平衡肌膚PH值，有效延緩肌膚老化，給予肌膚亮白新風采。清潔同時滋潤，淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。

使用方式：
※內含天然植物萃取且無化學起泡劑，建議搭配沐浴球使用達到更好的肌膚體驗。

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴潤沁沐浴露300ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴潤沁沐浴露300ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

 

 

規格說明

容量：
300ml

保存期限：
3年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

其他：
歐盟有機成分認證
通過歐盟敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PHTHALATE塑化劑
無添加SILICONE矽膠

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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