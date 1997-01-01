【德美醫研】 超效10%雙B維他命精華液-30ml

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【使用方法】
每日使用兩次。於潔膚及化妝水後，取適量均勻塗抹於臉上，以畫圈方式輕輕按摩臉部及頸部，直至完全吸收。若您的肌膚特別乾燥、或嚴重脫皮者，可依您的膚質加強使用次數。
【商品規格】
品名：超效10% 雙B 維他命 精華液30ml
成分：5%維他命B5、5%維他命B3、天然皮脂膜擬配方
規格：4.5 x 4 x 12 cm
容量：30ml
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【德美醫研】超效10% 雙B 維他命 精華液30ml
──舒緩乾癢
──保溼鎖水
──清爽不緊繃
【DERMA + LAB 德美醫研】
專為亞洲「敏弱肌膚」研發設計
200多位研究人員 與 皮膚科醫師共同研發！
全系列產品，不含致敏物，我們承諾
─不含人工香料
─不含PARABEN類防腐劑
─不含酒精
「超效10% 雙B 維他命 精華液」
「5%維他命B5」+「5%維他命B3」 = 超效10%強力雙B保護
維他命B5，能深入保濕同時改善乾燥，修護乾燥敏弱
維他命B3，能強化皮脂膜，鞏固肌膚屏障
結合「天然皮脂膜擬配方」能修護強化肌膚屏障，為您打好肌底，舒緩敏弱肌膚的不適、以及換季肌膚的脫屑困擾。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)