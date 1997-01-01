【德美醫研】 超效10%雙B維他命精華液-30ml

【使用方法】

每日使用兩次。於潔膚及化妝水後，取適量均勻塗抹於臉上，以畫圈方式輕輕按摩臉部及頸部，直至完全吸收。若您的肌膚特別乾燥、或嚴重脫皮者，可依您的膚質加強使用次數。

【商品規格】

品名：超效10% 雙B 維他命 精華液30ml

成分：5%維他命B5、5%維他命B3、天然皮脂膜擬配方

規格：4.5 x 4 x 12 cm

容量：30ml

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【德美醫研】超效10% 雙B 維他命 精華液30ml

──舒緩乾癢

──保溼鎖水

──清爽不緊繃

【DERMA + LAB 德美醫研】

專為亞洲「敏弱肌膚」研發設計

200多位研究人員 與 皮膚科醫師共同研發！

全系列產品，不含致敏物，我們承諾

─不含人工香料

─不含PARABEN類防腐劑

─不含酒精

「超效10% 雙B 維他命 精華液」

「5%維他命B5」+「5%維他命B3」 = 超效10%強力雙B保護

維他命B5，能深入保濕同時改善乾燥，修護乾燥敏弱

維他命B3，能強化皮脂膜，鞏固肌膚屏障

結合「天然皮脂膜擬配方」能修護強化肌膚屏障，為您打好肌底，舒緩敏弱肌膚的不適、以及換季肌膚的脫屑困擾。