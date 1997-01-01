【德美醫研】 胺基酸親膚溫和潔顏乳(洗面乳)-100ml

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商品介紹

 

 

 

規格說明

【使用方法】
每日早晚清潔使用

【商品規格】
品名：胺基酸]親膚溫和潔顏乳
成分：親膚胺基酸、甘油、天然皮脂膜擬配方
規格：3.5 x 3.5 x 16.5 cm
容量：100ml
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身

【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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