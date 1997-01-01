【德美醫研】 胺基酸親膚溫和潔顏乳(洗面乳)-100ml

【使用方法】

每日早晚清潔使用



【商品規格】

品名：胺基酸]親膚溫和潔顏乳

成分：親膚胺基酸、甘油、天然皮脂膜擬配方

規格：3.5 x 3.5 x 16.5 cm

容量：100ml

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【德美醫研】胺基酸親膚溫和潔顏乳100ml

──溫和控油

──保溼鎖水

──清爽不緊繃

【DERMA + LAB 德美醫研】

專為亞洲「敏弱肌膚」研發設計

200多位研究人員 與 皮膚科醫師共同研發！



全系列產品，不含致敏物，我們承諾

─不含人工香料

─不含PARABEN類防腐劑

─不含酒精

「胺基酸親膚溫和潔顏乳」

以「親膚胺基酸」為基底，溫和控油，同時潔淨臉部肌膚，取代一般刺激性較高的界面活性劑；輔以「甘油」深層鎖水保溼，讓您洗後肌膚舒適不緊繃、不乾澀，「天然皮脂膜擬配方」能修護強化肌膚屏障，重塑健康水潤肌。