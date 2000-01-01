【Pose】75% 抗菌清潔酒精 -4000ml ▌乙醇(食用級酒精) ▌(x)非異丙醇 (x)非工業酒精 (x)無刺激藥水味

▌POSE 75% 抗菌清潔酒精 4000ml 【可開「三聯發票」銷帳】

你買的「酒精」是真的酒精嗎？

因為國際疫情爆發，酒精(乙醇)供應吃緊，

酒精的原料-「糖」，價格也應聲上漲，

以致於市面上，出現許多低價的「異丙醇」充當成酒精販賣！購買前請先看一下「成分標示」，避免買到非真正酒精的「異丙醇」!!!

「異丙醇」只能清潔環境，不能使用在人體！

而且味道非常刺鼻，不易揮發，具有微毒性，呼吸進人體時，會刺激呼吸道和眼睛，影響我們和家人的健康。

我們販售的 [POSE 75% 抗菌清潔酒精]

原料為「真正糖類」製成的「乙醇酒精」，是食用等級酒精(但不可食用)，可以安心使用在人體及環境清潔，有效抗菌及消毒，不用擔心對我們和家人的健康有影響唷。

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▌產品特色

【75%食用級酒精】 - 真正糖類製成的「乙醇」酒精，濃度高達75%，有效清潔人體/環境。

【台灣GMPC製造】 - 台灣佳欣生技原廠生產，GMPC認證，品質安全有保障

【可清潔人體＆環境】 – 可直接使用於人體皮膚清潔/消毒，無異味、溫和不刺激

