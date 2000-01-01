【Pose】75% 抗菌清潔酒精 -4000ml ▌乙醇(食用級酒精) ▌(x)非異丙醇 (x)非工業酒精 (x)無刺激藥水味

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▌POSE 75% 抗菌清潔酒精 4000ml 【可開「三聯發票」銷帳】
你買的「酒精」是真的酒精嗎？
因為國際疫情爆發，酒精(乙醇)供應吃緊，
酒精的原料-「糖」，價格也應聲上漲，
以致於市面上，出現許多低價的「異丙醇」充當成酒精販賣！購買前請先看一下「成分標示」，避免買到非真正酒精的「異丙醇」!!!
「異丙醇」只能清潔環境，不能使用在人體！
而且味道非常刺鼻，不易揮發，具有微毒性，呼吸進人體時，會刺激呼吸道和眼睛，影響我們和家人的健康。
我們販售的 [POSE 75% 抗菌清潔酒精]
原料為「真正糖類」製成的「乙醇酒精」，是食用等級酒精(但不可食用)，可以安心使用在人體及環境清潔，有效抗菌及消毒，不用擔心對我們和家人的健康有影響唷。
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▌產品特色
【75%食用級酒精】 - 真正糖類製成的「乙醇」酒精，濃度高達75%，有效清潔人體/環境。
【台灣GMPC製造】 - 台灣佳欣生技原廠生產，GMPC認證，品質安全有保障
【可清潔人體＆環境】 – 可直接使用於人體皮膚清潔/消毒，無異味、溫和不刺激
◆商品名稱：【Pose】75% 抗菌清潔酒精 -4000m
◆保存期限：3年
◆商品規格：4000ml
◆使用方法：無需稀釋，可直接噴灑手部、器皿、工作＆居家環境，使用方便 清潔、擦拭、消毒、抗菌，實用範圍廣
◆保存方法：請置於陰涼處，請勿直接陽光照射，以免變質。
◆注意事項：
1.曾因酒精成分引起過敏者，請勿使用 2.有下列情形者，使用前請先諮詢醫生 (1)3歲以下 (2)兒童、孕婦、可能懷孕婦女或哺乳婦女 (3)有深部皮膚傷口、動物咬傷、嚴重傷燙傷 3.其他使用上注意事項 (1)為防止兒童誤食，須由成人輔導使用，並請妥善保管。 (2)避免陽光直射，遠離火源，請置於通風良好處 (3)勿超過建議使用量或使用次數 (4)本產品僅限外用，不得內服，亦不得施於眼睛、有傷口處、皮膚、嘴唇等黏膜部位；若勿入請以水或溫水沖洗，並立即前往就醫 (5)本產品溫和不刺激，敬請安心使用
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)