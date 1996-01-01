【淨淨】簡單柔濕巾70抽×12包(一箱)

【使用方法】

1. 將封緊在濕紙巾外袋包裝的密封貼片依照指示方向撕開。

2. 包裝撕開之後，即可力及抽取使用，抽取濕紙巾數量依照包裝顯示。

3. 濕紙巾使用完畢後，切記將貼紙再度粘回，紙巾即可保持長期濕潤狀態。

【商品規格】

．品名：簡單柔濕巾

．規格：

．15抽：12 x 8 x 3.5 cm

．70抽：16 x 10 x 8cm

．容量：15抽/70抽

．保存期限：2年

．製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【淨淨 clean clean】簡單柔濕巾15抽 / 70抽

✔嬰兒口手 ✔環境清潔 ✔寵物清潔

✔敏弱肌 ✔私密處

──極厚70gsm、不怕破、一張抵兩張

──EDI超純水、12道過濾超淨化，比RO還純淨

──敏弱肌/私密處、都能安心使用

✔彈蓋式設計｜方便好抽取

✔濕度up｜擦後不乾澀

✔柔軟升級｜舒適更親膚

✔3Ｄ珍珠壓紋｜平整0刺激感

✔交叉鋪網設計｜不易變形沾手

✔全成分公開｜使用加倍安心

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▌全成分公開

．EDI級純水：12道淨化超純水

．山梨糖醇Sorbitol：保水成分

．蘆薈萃取Aloe Barbadensis Leaf Extract：保水成分

．海藻酸網Sodium Alginate ：保水成分

．金縷梅萃取Hamamelis Virginiana Extract：保水舒緩成分

．丁二醇Butylene Glycol：提升舒適度

．乙基己基甘油Ethylhexylglycerin：提升舒適度

．苯氧乙醇Phenoxyethanol：防腐保存成分

．西噙氯銨Cetylpyridinium Chloride：防腐保存成分、漱口水可用