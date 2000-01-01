【Musk Collection】經典白麝香淡香精100ml(溫潤花香調)

前調：溫潤麝香(依蘭、玫瑰、甜果香)

中調：花麝香(茉莉、百合、鳶尾花、纈草)

後調：木質麝香(壇香、雪松木)
100%瑞士原裝進口 Musk全系列滿＄499，送品牌原廠紙袋
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商品介紹

白麝香
白麝香
白麝香
白麝香
▌來自 Swiss瑞士 阿爾卑斯的純淨香氛

淺紫瓶身印上白色字樣，
看似溫暖和卻又不多話，
卻主張內心想法都該勇敢表達，

揉和茉莉及百合香氣的白麝香，暈染出獨有的溫潤及優雅動人，
彷彿沐浴後的溫暖清新，讓人身心不知覺的放鬆下來，看似熟悉沉穩，卻有著說不出的不凡於人。

適合送給讓人覺得溫暖柔和，實際上很有自己不同想法而沉穩的你。

──

▌Musk collection瑞士白麝香，熱銷經典款- #經典白麝香white musk

誕生於1993年，由知名保養品牌「雅詩蘭黛Estée Lauder」擁有多年經銷經驗的Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)所創立；身為一個專業調香師的他，親手調出溫潤頤人、像沐浴後那舒適而沁透放鬆的香氛。 

前調：溫潤麝香
依蘭、玫瑰、甜果香
(溫暖柔潤花香，像一抹暖意停留在肌膚上)

中調：花麝香
茉莉、百合、鳶尾花、纈草
(似沐浴後的清新優雅，不自覺得放鬆和靠近)

後調：木質麝香
壇香、雪松木
(古典優雅．沉穩而靜謐)

──

▌創辦人＆調香師的堅持

Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)：『我心中的白麝香，是沉穩靜謐的雪松為蘊底，點出溫潤優雅、讓人舒服而放鬆的花香』

◎「VOOUGE」、「ELLE」、「marie claire」、「ViVi」報導推薦
◎瑞士政府認證，100%瑞士研發進口
◎Alps阿爾卑斯山泉水及自然香氛萃取
◎經典工藝設計，處處見其細緻的偏執
◎高等級EdP，持香至8小時以上，優雅而不膩

──

▌關於塑化劑
由多樣法國植萃香氛原料取代塑化劑；良好的定香劑（取代有毒的塑化劑），
不讓肌膚多受刺激，溫潤香氛同時平衡沉穩的木質香，帶來柔軟質地香氣。

▌瓶身 壓頭 小故事
◎經典瑞士工藝瓶身
瑞士創辦人堅持，工藝手作的偏執
依你單手握取容易的貼心設計。

◎來自法國的micro spray微噴管
更細微50%的香水分子，讓香氛、空氣更快結合，
散發出細緻而不膩的自然香氛

規格說明
※商品圖片顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準，請見諒。 
 
品名：經典白麝香淡香精
 
容量：100ml 
 
用途：美化嗅覺，提升個人魅力 
 
使用方法： 
外出或沐浴後，輕輕噴灑於手腕、頸部、耳後等脈搏附近， 
搭配同系列沐浴乳、乳液可增加香氛的持久性並擁有特殊層次感。 
 
保存期限：5年
 
產地：100%瑞士原裝進口
 
注意事項： 
1.使用後若有過敏請即刻停止使用，並請教醫生。 
2.請放置陰涼處以免變質。
運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家)

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