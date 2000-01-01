







▌來自 Swiss瑞士 阿爾卑斯的純淨香氛

淺紫瓶身印上白色字樣，

看似溫暖和卻又不多話，

卻主張內心想法都該勇敢表達，

揉和茉莉及百合香氣的白麝香，暈染出獨有的溫潤及優雅動人，

彷彿沐浴後的溫暖清新，讓人身心不知覺的放鬆下來，看似熟悉沉穩，卻有著說不出的不凡於人。

適合送給讓人覺得溫暖柔和，實際上很有自己不同想法而沉穩的你。

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▌Musk collection瑞士白麝香，熱銷經典款- #經典白麝香white musk

誕生於1993年，由知名保養品牌「雅詩蘭黛Estée Lauder」擁有多年經銷經驗的Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)所創立；身為一個專業調香師的他，親手調出溫潤頤人、像沐浴後那舒適而沁透放鬆的香氛。

前調：溫潤麝香

依蘭、玫瑰、甜果香

(溫暖柔潤花香，像一抹暖意停留在肌膚上)

中調：花麝香

茉莉、百合、鳶尾花、纈草

(似沐浴後的清新優雅，不自覺得放鬆和靠近)

後調：木質麝香

壇香、雪松木

(古典優雅．沉穩而靜謐)

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▌創辦人＆調香師的堅持

Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)：『我心中的白麝香，是沉穩靜謐的雪松為蘊底，點出溫潤優雅、讓人舒服而放鬆的花香』

◎「VOOUGE」、「ELLE」、「marie claire」、「ViVi」報導推薦

◎瑞士政府認證，100%瑞士研發進口

◎Alps阿爾卑斯山泉水及自然香氛萃取

◎經典工藝設計，處處見其細緻的偏執

◎高等級EdP，持香至8小時以上，優雅而不膩

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▌關於塑化劑

由多樣法國植萃香氛原料取代塑化劑；良好的定香劑（取代有毒的塑化劑），

不讓肌膚多受刺激，溫潤香氛同時平衡沉穩的木質香，帶來柔軟質地香氣。

▌瓶身 壓頭 小故事

◎經典瑞士工藝瓶身

瑞士創辦人堅持，工藝手作的偏執

依你單手握取容易的貼心設計。

◎來自法國的micro spray微噴管

更細微50%的香水分子，讓香氛、空氣更快結合，

散發出細緻而不膩的自然香氛