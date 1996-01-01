【淨淨】簡單柔濕巾15抽×5包(一串)

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淨淨 寶寶用好．自己用也好
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NT$499
商品編號: clean_wipe_15x5
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商品介紹

























 

 

規格說明

【使用方法】
1. 將封緊在濕紙巾外袋包裝的密封貼片依照指示方向撕開。 
2. 包裝撕開之後，即可力及抽取使用，抽取濕紙巾數量依照包裝顯示。 
3. 濕紙巾使用完畢後，切記將貼紙再度粘回，紙巾即可保持長期濕潤狀態。

【商品規格】
．品名：簡單柔濕巾
．規格：
．15抽：12 x 8 x 3.5 cm
．70抽：16 x 10 x 8cm
．容量：15抽/70抽 
．保存期限：2年
．製造日期：標示於瓶身


【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【淨淨 clean clean】簡單柔濕巾15抽 / 70抽
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▌全成分公開

．EDI級純水：12道淨化超純水
．山梨糖醇Sorbitol：保水成分
．蘆薈萃取Aloe Barbadensis Leaf Extract：保水成分
．海藻酸網Sodium Alginate ：保水成分
．金縷梅萃取Hamamelis Virginiana Extract：保水舒緩成分
．丁二醇Butylene Glycol：提升舒適度
．乙基己基甘油Ethylhexylglycerin：提升舒適度
．苯氧乙醇Phenoxyethanol：防腐保存成分
．西噙氯銨Cetylpyridinium Chloride：防腐保存成分、漱口水可用

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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