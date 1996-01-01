【淨淨】真濃縮洗衣精(補充瓶)兩入組

✓寶寶衣物ok
✓貼身衣物ok
✓汗杉臭襪ok

【商品特色】

1. 只要10ml洗整籃5公斤衣物，省時省力！
2. 濃縮力MAX，小小一瓶，洗衣乾淨滿分！
3. 深層去污力，頑固污漬全擊敗
4. 手洗沒問題～安心洗淨不咬手
5. 呵護衣物～穿得好舒服
6. 真濃縮洗衣精，讓你的衣物焕然一新！

【銷售重點】
✓獨家真濃縮 超省用量
✓50L水位只要10ML，1瓶等於4KG洗衣精！
✓除臭去污 雙效乾淨
✓專利去污因子＋酵素常見污垢輕鬆洗。
✓奈米抗菌劑，超強除臭，持久抗菌，就算廣志級臭襪子也可以，室內陰曬也OK零異味
✓植萃更安心，護纖好柔軟｜
✓拒絕SLS/SLES，植萃來源環保洗劑
✓0增稠劑、好沖洗，寶寶衣物、貼身衣物必備
✓護纖配方，還可以讓衣物更柔軟，不僵硬
✓不用柔軟精，也可以舒服穿一整天
淨淨 超省用量，一瓶可洗80籃
NT$950
NT$1,000
商品編號: clean_laundry-detergent_re_2
供貨狀況: 尚有庫存

商品介紹

























 

規格說明

  【使用方法】

 [手洗使用]：壓1/2下(約3-5ml)

 [洗衣機]
  -3KG衣物(用水量30L)：壓1下
  -5KG衣物(用水量50L)：壓2下
  -7.5KG衣物(用水量75L)：壓3下

【商品規格】
．品名：真濃縮洗衣精(補充瓶)
．規格：7 x 7 x 28 cm
．容量：500ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身

【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

 

[ 淨淨 clean clean ] 真濃縮洗衣精800ml
✓寶寶衣物ok ✓貼身衣物ok ✓汗杉臭襪ok ✓室內陰曬ok
──速溫和可手洗，療癒棉花香
──除臭抗菌，零異味
──植物性有機配方-好用也環保

✔高效真濃縮：洗1籃只要10ml、1瓶可洗80籃，最高濃度洗淨力，用量超省。
✔洗淨真除臭、汗衫襪子也ok：3大洗淨配方，分解污垢、臭味
✔護纖低敏：植萃安心配方，護洗後柔軟、好舒服，低敏認證棉花香  

