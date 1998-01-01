【淨淨】食器清潔皂(隨身瓶)-50ml

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【使用方法】
按壓食器清潔皂，以菜瓜布或海棉搓洗後，用清水沖淨即可。 適用於寶寶奶瓶＆奶嘴、蔬菜水果、以及各類鍋、碗、餐具、茶垢、咖啡垢等。
【商品規格】
．品名：食器清潔皂
．規格：3.5 x 3.5x 12.5 cm
．容量：50ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
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