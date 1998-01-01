【淨淨】食器清潔皂-500ml

【使用方法】

按壓食器清潔皂，以菜瓜布或海棉搓洗後，用清水沖淨即可。 適用於寶寶奶瓶＆奶嘴、蔬菜水果、以及各類鍋、碗、餐具、茶垢、咖啡垢等。



【商品規格】

．品名：食器清潔皂

．規格：8.5 x 8.5x 19 cm

．容量：500ml

．保存期限：3年

．製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。