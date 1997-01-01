【淨淨】真濃縮洗衣精(補充瓶)-800ml

此商品參與的優惠活動
【使用方法】
[手洗使用]：壓1/2下(約3-5ml)
[洗衣機]
-3KG衣物(用水量30L)：壓1下
-5KG衣物(用水量50L)：壓2下
-7.5KG衣物(用水量75L)：壓3下
【商品規格】
．品名：真濃縮洗衣精(補充瓶)
．規格：7 x 7 x 28 cm
．容量：500ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
[ 淨淨 clean clean ] 真濃縮洗衣精800ml
✓寶寶衣物ok ✓貼身衣物ok ✓汗杉臭襪ok ✓室內陰曬ok
──速溫和可手洗，療癒棉花香
──除臭抗菌，零異味
──植物性有機配方-好用也環保
✔高效真濃縮：洗1籃只要10ml、1瓶可洗80籃，最高濃度洗淨力，用量超省。
✔洗淨真除臭、汗衫襪子也ok：3大洗淨配方，分解污垢、臭味
✔護纖低敏：植萃安心配方，護洗後柔軟、好舒服，低敏認證棉花香
