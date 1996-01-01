【淨淨】真濃縮洗衣精1+3 (正常瓶x1 + 補充瓶x3)

【使用方法】

[手洗使用]：壓1/2下(約3-5ml)

[洗衣機]

-3KG衣物(用水量30L)：壓1下

-5KG衣物(用水量50L)：壓2下

-7.5KG衣物(用水量75L)：壓3下

【商品規格】

．品名：真濃縮洗衣精(補充瓶)

．規格：7 x 7 x 28 cm

．容量：500ml

．保存期限：3年

．製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

[ 淨淨 clean clean ] 真濃縮洗衣精800ml

✓寶寶衣物ok ✓貼身衣物ok ✓汗杉臭襪ok ✓室內陰曬ok

──速溫和可手洗，療癒棉花香

──除臭抗菌，零異味

──植物性有機配方-好用也環保

✔高效真濃縮：洗1籃只要10ml、1瓶可洗80籃，最高濃度洗淨力，用量超省。

✔洗淨真除臭、汗衫襪子也ok：3大洗淨配方，分解污垢、臭味

✔護纖低敏：植萃安心配方，護洗後柔軟、好舒服，低敏認證棉花香