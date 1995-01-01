【淨淨】胺基酸溫和潔顏慕斯-150ml×三入組

【淨淨 clean clean】胺基酸溫和潔淨慕斯150mlx3

──適用膚質：敏弱肌/乾性肌/混合肌/中性肌適用

──潔顏同時舒敏，肌膚水嫩一整天

──✔過度清潔✔乾澀緊繃✔洗後假滑



✔慕斯質地溫和乾淨、淨化肌膚、舒適好沖洗

✔來自日本四款植萃胺基酸，調理舒敏保護肌膚屏障

✔草本多效呵護：白夏菊+紫草尿囊素+金縷梅+甘草酸二鉀

✔添加維生素B5+海藻糖，提升洗後滋潤感

✔肌膚保水舒適、平衡水嫩一整天

✔【適合膚質】：油性肌、乾性、中性肌、敏弱肌、混合肌

✔無皂鹼、SLS/SLES等爭議成分、使用更安心

✔致喜歡洗完很舒服的你



淨淨 潔顏同時舒敏，肌膚水嫩一整天

NT$1,230 NT$1,650

商品編號: clean_face-wash_mousse_150x3

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