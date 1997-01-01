【淨淨】除垢慕斯1+1(正常瓶×1 + 補充瓶×1)

✔水垢、鏽斑、皂垢、尿垢，一次輕鬆搞定！
✔【速效！超有感】60秒即可洗去80%水垢！ 免久等超方便！
✔【泡沫除垢】泡沫提升包覆附著力，除垢分解力再升級
✔【植物性有機配方】 食品級檸檬酸＋Ecocert認證APG、椰子油等成分，好用安心更環保！
淨淨 一噴即亮，速效看得見
【使用方法】

除垢慕斯是 ＃速效配方
只要1-3分鐘就可以亮晶晶、乾淨如新喔

噴上去總是滑下來？
快準備衛生紙或餐巾紙!
噴上後再把衛生紙蓋～上去
像敷面膜般的、瓦解水垢髒污更容易啦

要不要戴手套使用？
除垢慕斯是有機檸檬酸，不傷手配方
若是皮膚較敏感的媽咪們
建議可以戴上手套使用喔😘

【商品規格】
．品名：速效除垢慕斯
．規格：6 x 6 x 25 cm
．容量：500ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身

【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
 

[淨淨 clean clean ] 速效除垢慕斯500ml

水垢ok 鏽斑ok 黃垢ok 皂垢ok

──速效有感-60秒去除80%水垢

──泡沫除垢-泡沫清潔力再升級

──植物性有機配方-好用也環保

 

快速省力：高效泡沫除垢力，超速效、省時、省力，輕鬆刷洗、即可乾淨如新

廣效除垢：不只有效去除水垢、也可清除銹斑、皂垢、磁磚黴斑、黃垢、尿垢

植物來特：植物性有機成分，玉米、椰子油來源，高生物分解、環保愛地球

 

───

 

重天然成分 |  97%可生物降解

食品級檸檬酸】- 植物來源、生物發酵(非化學合成法)

APG葡萄糖苷界面活性劑】- 天然有機成分認證

【椰子油界面活性劑】 - 加強除垢、植物系去污利器

 

拒絕額外添加物

鹽酸、磷酸鹽等無機酸 ❌SLSSLES石化防腐劑

甲醛 8大重金屬 有害防腐劑

