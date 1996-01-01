【茶山房】綠茶皂(一般至油性肌膚適用)-100g

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▌商品規格
品名：茶山房-綠茶皂
容量：100g
規格：3.5 * 6 * 9cm
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
▌使用方法
沐浴時，可將皂塗抹在沐浴巾或沐浴球上，搓揉出泡沫後使用，再以清水沖淨
▌全成分
椰子油、橄欖油、左手香、水、石鹼、
左手香萃取液、廣藿香精油、粗鹽
▌注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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[ 茶山房 ] 古法手工皂 100g
──洗臉．洗頭．洗澡三合一
──溫和潔淨．不乾澀緊繃
──針對多款膚質研發專用
★十道古法製皂．送禮自用兩相宜
★純淨成分100%皂化，植萃成分無負擔
★豐盈綿密泡沫，溫和潔淨肌膚
洗後不乾澀、不緊繃、不殘留
★多款不同膚質手工皂，洗淨一天疲倦
▌傳承於美盛堂的「茶山房」
創立之初將三峽的碧螺春綠茶應用於肥皂的製作，大受歡迎，讓我們更堅定的投入肥皂市場。
「茶山房」獨特浮水肥皂，堅持遵循傳統古法製皂，萃取天然草本植物揉合調製成自然純淨、無化學香精的手工皂，散發獨特的香氣，其氣味清新令人舒爽洗後滋潤、不易緊繃、不易乾澀，徹底洗淨肌膚的污垢及油脂。用心做皂的茶山房，以同樣的心情，洗滌著人們的在地記憶與歷史情感，只盼以手心的溫度，回應這片土地的溫暖與人們的熱情
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)