紅石榴煥白護手霜100ml(歐盟有機認證)

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【美娜圖塔】紅石榴煥白護手霜
□專為「肌膚乾躁龜裂」的妳而設計
□質地輕盈，好吸收不黏膩
□富含甜杏仁油、金盞花等多種植萃成分
容量：
100ml
成分：
蘊含有機天然紅石榴籽油，並添加初榨橄欖油、甜杏仁油以及葡萄柚、天然甜橙果精華、牛油果及金盞花等天然萃取，質地輕盈不黏膩，強效保濕有效延緩肌膚老化，滋潤手部同時也能快速吸收柔嫩肌膚，經常使用能改善肌膚乾燥龜裂，長效晶白透亮，更顯細緻無暇。
使用方式：
塗抹後輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助。
容量：
100ml
保存期限：
3年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
其他：
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PHTHALATE塑化劑
無添加SILICONE矽膠
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)