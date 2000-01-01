【Schwarzkopf施華蔲】黑炫風造型噴霧(新版)(大灰瓶)-500ml

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商品：
Schwarzkopf施華蔻 | Osis+黑炫風造型噴霧
容量：
500ml
成分：
如瓶身所示
保存期限：
5年
使用方式：
(1)使用前先請上下搖晃，距離約30公分均勻噴灑於全頭。
(2)可直接噴灑於髮根，用吹風機吹乾，可增加頭髮的豐盈度。
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[ Schwarzkopf 施華蔻 ] Osis+ 黑炫風造型噴霧 | 多款可選
──台灣正品現貨、保證正貨非假貨、全新包裝
──持久定型一整天
──速乾無屑不黏膩
──戴安全帽也不扁蹋
德國百年美髮品牌
．一噴速乾，持久定型一整天
．清爽無屑，不毛燥扁塌，戴安全帽也不扁蹋
．全髮質適用，髮蠟＆髮蠟最佳搭配。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
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