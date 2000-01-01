【Schwarzkopf施華蔲】黑炫風造型噴霧(新版)(大灰瓶)-500ml

✔持久定型一整天
✔速乾無屑不黏膩
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商品編號: schwarzkopf_styling-spray_osis_500
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商品介紹




規格說明

商品：
Schwarzkopf施華蔻 | Osis+黑炫風造型噴霧

容量：
500ml

成分：
如瓶身所示

保存期限：
5年

使用方式：
(1)使用前先請上下搖晃，距離約30公分均勻噴灑於全頭。
(2)可直接噴灑於髮根，用吹風機吹乾，可增加頭髮的豐盈度。

───

[ Schwarzkopf 施華蔻 ] Osis+ 黑炫風造型噴霧 | 多款可選
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德國百年美髮品牌
．一噴速乾，持久定型一整天
．清爽無屑，不毛燥扁塌，戴安全帽也不扁蹋
．全髮質適用，髮蠟＆髮蠟最佳搭配。

運送方式

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【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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