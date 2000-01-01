【Schwarzkopf施華蔲】黑炫風造型噴霧(新版)(大灰瓶)-500ml

商品：

Schwarzkopf施華蔻 | Osis+黑炫風造型噴霧

容量：

500ml

成分：

如瓶身所示

保存期限：

5年

使用方式：

(1)使用前先請上下搖晃，距離約30公分均勻噴灑於全頭。

(2)可直接噴灑於髮根，用吹風機吹乾，可增加頭髮的豐盈度。

───

[ Schwarzkopf 施華蔻 ] Osis+ 黑炫風造型噴霧 | 多款可選

──台灣正品現貨、保證正貨非假貨、全新包裝

──持久定型一整天

──速乾無屑不黏膩

──戴安全帽也不扁蹋

德國百年美髮品牌

．一噴速乾，持久定型一整天

．清爽無屑，不毛燥扁塌，戴安全帽也不扁蹋

．全髮質適用，髮蠟＆髮蠟最佳搭配。